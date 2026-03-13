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諾獎得主：美伊戰爭加貿易壁壘 停滯性通膨風險升溫

中央社柏林13日專電
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諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲警告，在美伊戰爭推升油價、AI投資泡沫與貿易保護主義同時出現的情況下，全球經濟正面臨陷入停滯性通膨的風險。路透
諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲警告，在美伊戰爭推升油價、AI投資泡沫與貿易保護主義同時出現的情況下，全球經濟正面臨陷入停滯性通膨的風險。路透

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲警告，在美伊戰爭推升油價、AI投資泡沫與貿易保護主義同時出現的情況下，全球經濟正面臨陷入停滯性通膨的風險，他形容，美國總統川普上任後的一系列作為相當於「對世界經濟丟出一枚手榴彈」。

史提格里茲（Joseph Stiglitz）近日接受德媒商務日報（Handelsblatt）專訪，表示川普（Donald Trump）第二任期開始後，全球經濟的不確定性已達前所未見的程度。

他認為川普政府不僅推動貿易戰，也持續對美國聯準會施壓，削弱央行政策的獨立性，如今美伊戰爭又進一步推高地緣政治風險，對全球經濟構成新的衝擊。

史提格里茲表示，伊朗目前被逼入戰略角落，可能採取更激烈的回應行動，這將增加區域衝突擴大的風險。他分析，西方國家在區域內支持武裝勢力的作法，也讓人聯想到40年前阿富汗衝突的歷史經驗，當年西方武裝當地勢力，最終造成長期區域動盪，其影響延續至今。

談到能源市場，史提格里茲表示，外界普遍預期美伊戰爭可能在短時間內結束，油價也將回落，但這樣的判斷過於樂觀。他指出，若衝突擴大，石油基礎設施與港口可能遭破壞，進一步衝擊能源供應與價格。

油價上升通常會推高通膨，各國央行往往會以升息來抑制物價上漲。「然而美國聯準會目前正面臨政治壓力」，史提格里茲觀察，川普政府多次要求降息而非升息，這可能削弱央行的政策獨立性。

他同時警告，美國經濟近年的成長動能，很大程度來自AI領域的大量投資。史提格里茲認為，這波投資熱潮存在形成泡沫的風險，一旦投資降溫，再加上能源價格衝擊，美國經濟可能陷入物價上升但經濟停止成長的停滯性通膨。

除了戰爭與金融市場風險外，史提格里茲專訪中也提及川普貿易政策，認為美國最高法院已裁定部分關稅措施違法，但川普政府仍可能透過其他法律途徑推動新的關稅政策，使全球貿易環境更加混亂。

史提格里茲為全球知名經濟學家，2001年因研究市場「資訊不對稱」理論獲得諾貝爾經濟學獎，曾任世界銀行首席經濟學家，長期關注全球化、不平等與金融體系議題，目前任教於美國哥倫比亞大學。（編輯：唐佩君）1150313

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