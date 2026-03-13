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雷軍：新一代SU7電動車將發布 肯定會漲價

記者林茂仁／即時報導
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小米集團董事長雷軍公布新一代SU7全新顏色「赤霞紅」。（取材自雷軍微博）
小米集團董事長雷軍公布新一代SU7全新顏色「赤霞紅」。（取材自雷軍微博）

小米董事長雷軍13日在社交媒體發文稱，新一代SU7電動車，這個月，終於要正式發布了，2年前，第一代SU7發布前的緊張忐忑，仿佛還在眼前，一轉眼，新一代的SU7已經整裝待發。

華爾街見聞報導，雷軍說，這2年裏，我們已經交付60多萬輛車，其中，SU7交付38萬輛。這在當時，是絕對不敢想的。時至今日，也覺得實在不可思議。

小米新一代SU7將於本（3）月正式發布，並提前公布9款顏色，已開啟小訂，預售價人民幣22.99萬元起。新一代SU7在安全、駕控等方面全面升級，全系標配雷射雷達，配備三重冗餘機械門把手。第一代SU7已停產。

雷軍說，不少人曾經問，小米汽車作為一個後來者，五年時間，能把車造好嗎？過去2年的成績，足以說明小米汽車的投入和實力。我深知，一個後來者，肯定要接受更多的審視與考驗，只有持續拿出無可爭議的成績， 才能真正贏得普遍的認可。這就是後來者的代價，也是造一輛「經得起時間考驗的好車」的必由之路。

雷軍表示，五年時間，說長不長，說短也不短。小米的造車路也才剛剛開始，我們會全力以赴把產品打磨得越來越好。

雷軍指出，如果有人問我，過去兩年你們最大變化是什麼？我想，有很多變化，最大的變化就是更從容，不慌不亂，按照自己的節奏，做自己相信的事。造車對小米來說，是一場馬拉松，一步一步踏實地往前走，不要那麼急，也不要那麼卷。專心投入、認真造車，對我們來說，本身就很有鬆弛感、很從容。

這次SU7換代，我們能提前到1月初直接公布，而且提前停售第一代SU7、提前開啟更大規模的備產，就是一份從容，一種自信。

在第一代SU7基礎上，經過2年多打磨，新一代SU7，在安全、駕控、智慧體驗和豪華質感上，都有了更大的提升。當然，成本也上升了不少。我們也提前告訴大家，新一代SU7肯定會漲價。因為我們相信，車主朋友們一定會覺得新一代SU7更好更值。

稍早前，小米汽車發表新一代SU7的全新配色「靛石綠」，稱新一代SU7的9款顏色現已全部公布：卡布裏藍、赤霞紅、靛石綠、流金粉、霞光紫、璀璨洋紅、雅灰、珍珠白、曜石黑。

1月7日，小米官宣新一代SU7開啟小訂。該車型分為標準版、Pro版和Max版。其中，標準版預售價人民幣22.99萬元，Pro版25.99萬元，Max版30.99萬元。

據雷軍介紹，小米汽車在新一代小米SU7的安全方面做了部分升級，包括應用了2200MPa小米超強鋼，全系升級9個安全氣囊，電池包底部升級了防彈塗層，全系標配雷射雷達，增強安全冗餘。

雷軍表示，新一代小米SU7全系標配三重冗餘的車門把手，內置機械拉線結構和備用電源，車內外都可以機械開門，新一代小米SU7門鎖的電源有三重防護，一個大電池，一個小電池以及一個備用電源。

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