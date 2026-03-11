我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情報示警：伊朗可能對美國企業、政府機關展開報復

經典賽／以為晉級卻出現淘汰危機 美國教頭：我算錯了

IEA通過史上最大釋油案 油價下跌了嗎？

編譯中心／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國際能源署（IEA）11日同意釋出4億桶原油。路透
國際能源署（IEA）11日同意釋出4億桶原油。路透

國際能源署（IEA）11日同意釋出4億桶原油，規模寫該組織史上之最，以應對伊朗戰爭導致的原油供給中斷，但油價未有太多反應。

IEA在聲明稿表示，32個成員國將在適當狀況的時程內，提供緊急儲油給市場。IEA執行長畢羅（Fatih Birol）說：「我們面臨的油市挑戰，規模前所未見，很高興IEA成員國以規模空前的共同緊急行動，加以回應」，「石油市場是國際性的，因此面臨重大干擾的回應也須為國際性」，「能源安全是IEA的成立使命，樂見IEA成員團結一心，共同採取決定性行動。」

IEA成員國目前持有12億桶公共戰略儲油，另有6億桶強制商業庫存，暗示將釋出約20%-30%的儲油。不過，市場認為IEA大規模釋出戰略儲油，可能只是短暫緩解供應壓力，長期效果有限，因為遠不足以彌補伊朗衝突所造成的每日2,500萬桶潛在損失，而且各國提取戰略儲油的速度也有其限制，在2022年的最大規模協調釋出期間，每天最大供應速度約為120萬桶，但這回中東供應中斷的規模大多了。

過去IEA釋出儲油的效果好壞參半，2022年釋出時，市場最初反應反而是油價上漲約20%；成功案例則是在1991年伊拉克入侵科威特時，IEA協調釋出戰略儲油，有效促使油價回落。

世報陪您半世紀

油價

上一則

美股早盤／油價重回90美元 指數漲跌互見 甲骨文飆14%

延伸閱讀

IEA擬釋出4億桶石油戰略儲備 日、德、奧都將釋出

IEA擬釋出4億桶石油戰略儲備 日、德、奧都將釋出
美股早盤／油價重回90美元 指數漲跌互見 甲骨文飆14%

美股早盤／油價重回90美元 指數漲跌互見 甲骨文飆14%
IEA提議釋出石油儲備 G7能源部長：原則上支持正在協調

IEA提議釋出石油儲備 G7能源部長：原則上支持正在協調
WSJ：國際能源總署提議史上最大釋放石油儲備 超過1.82億桶

WSJ：國際能源總署提議史上最大釋放石油儲備 超過1.82億桶

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
受油價暴漲和美國就業數據不如預期打擊，美股三大指數6日早盤重挫。（路透）

伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？建議盯這3個數字

2026-03-06 12:23
中東戰火延燒，美股卻沒崩，專家還看好3月將迎來轉機。（路透）

戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析

2026-03-05 01:40
摩根士丹利（大摩）分析師預測伊朗戰事會維持多久。（美聯社）

伊朗戰火會打多久？大摩這麼說

2026-03-08 14:24
面對戰事不確定性與油價劇烈波動，法國興業銀行美股策略主管卡布拉（Manish Kabra）指出，全球市場真正需要關注的只有兩件事：油價衝擊會持續多久，以及聯準會（Fed）將如何回應。(歐新社)

川普戰事說法反覆 華爾街：市場只需盯這兩件事

2026-03-09 22:18

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
開車習慣影響電瓶壽命 這些行為會縮短電池使用時間

開車習慣影響電瓶壽命 這些行為會縮短電池使用時間
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高