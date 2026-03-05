我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

本周參院聽證「最後一根稻草」川普準備開除諾姆

巴黎消息人士：法國與義大利希臘協調中東軍事部署

加碼投入外賣侵蝕獲利 京東去年淨利「腰斬」

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國電商巨頭京東集團５日發布2025年第4季及全年財績。受外賣投入加碼影響，當季由盈轉虧，虧損人民幣27億元，年減127％，去年同期為盈利人民幣99億元。（圖／取自快科技）
中國電商巨頭京東集團５日發布2025年第4季及全年財績。受外賣投入加碼影響，當季由盈轉虧，虧損人民幣27億元，年減127％，去年同期為盈利人民幣99億元。（圖／取自快科技）

中國電商巨頭京東集團5日發布2025年第4季及全年財績。第4季營收人民幣3,523億元，按年增1.5%；經調整淨利人民幣11億元，按年減少90.3％。2025年全年營收人民幣1.31兆元，年增12.97％；淨利人民幣196.31億元（約28.5億元），年減52.54％，低於機構一致預測。

全年京東營收首次突破人民幣1.3兆元，然而利潤端明顯承壓，全年淨利較上年腰斬。財報將利潤驟降歸因於新業務戰略性投入，以京東外賣為代表的新業務板塊全年經營虧損達人民幣466億元（約67.6億美元），成為侵蝕盈利的核心因素。

京東首席執行官許冉表示，去年全年表現依然穩健，第四季度及全年持續看到用戶數量強勁增長及購物頻率提升，雖然行業競爭激烈，但其核心零售業務顯現韌性，全年收入及經營利潤均實現雙位數增長。

許冉又指，新業務按照戰略規劃推進，自成立以來，京東外賣規模穩步擴大的同時，虧損逐季收窄，京喜及國際業務為長期增長開拓新機遇。另外她稱，已將AI全面應用於內部營運並為用戶提供更智能的體驗。

新業務第4季內收入人民幣141億元，年增2倍，經營虧損為人民幣148億元，年減15.7倍。京東表示，外賣保持健康發展，訂單量勢頭穩健，且餐飲訂單結構更加健康，第4季外賣總投入規模與上季相比繼續收窄，主要得益於深耕用戶體驗和心智、精進營運效率，以及理性應對行業競爭。

京東指出，京東外賣與京東零售的協同效應穩步釋放，在用戶增長、購物頻次提升、跨品類購買行為等方面，繼續取得明顯進展。

世報陪您半世紀

上一則

巴克萊：雇用AI人才多寡將影響企業今年股債表現

延伸閱讀

晶圓一哥財報揭密/台積美國廠2025轉盈 獲利逾5億美元

晶圓一哥財報揭密/台積美國廠2025轉盈 獲利逾5億美元
戴爾財報財測狂 股價暴漲逾15%

戴爾財報財測狂 股價暴漲逾15%
沒能安撫AI前景焦慮…Nvidia秀超強財測 股價仍暴跌逾5%

沒能安撫AI前景焦慮…Nvidia秀超強財測 股價仍暴跌逾5%
中國旅遊巨頭攜程遭反壟斷調查 2名聯合創始人辭職

中國旅遊巨頭攜程遭反壟斷調查 2名聯合創始人辭職

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國公債價格周一（2日）出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮。(美聯社)

美債大跳水 10年期殖利率突破4%

2026-03-02 20:33
人民幣兌美元匯率在春節假期後連三升，在2月最後一個交易日27日終於回貶。 路透

人行出手了 人民幣兌美元終結連升

2026-02-27 09:35
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎發文表示自己會選擇繼續買進比特幣。(路透)

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

2026-03-01 00:40
Al時代來臨，組織的「數位思維」越趨扎實，內部的「信任地基」卻越顯空洞。（業者提供）

AI 時代來臨 專家預警：恐掀起集體的「安靜離職」2.0版

2026-02-28 09:33
中東戰局急劇變化，全球投資人無不緊盯周一開盤後的情勢變化。(路透)

中東大亂 還有什麼可買？投資專家看好美債、黃金、瑞郎

2026-03-01 09:03

超人氣

更多 >
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12
好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃
車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車
期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標

期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標