快訊

川普國情咨文宣布要推出的新版退休計畫是什麼？

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

人民幣對美元匯率升破6.87 創34個月新高

大陸中心／即時報導
人民幣對美元匯率延續蛇年下半年強勢走勢，在馬年前兩個交易日持續走高。（路透）
進入馬年後，人民幣持續走強。25日，人民幣對美元即期匯率接連升破6.88、6.87關口。離岸人民幣周三盤中一度升至6.86179，創近三年高位。在岸人民幣截至16時30分收盤報6.8672，較前一交易日升值177個基點，為2023年4月以來的新高。

財新網指出，整體來看，人民幣匯率延續春節假期前的紅火行情。春節休市前，人民幣匯率在2026開年的一個半月內累計上漲就超過1,200個基點，漲幅超過1.7%，其背後受到內外部多方因素影響。

外部因素來看，美元指數持續疲軟為人民幣匯率上漲提供了有利環境。但整體而言，人民幣匯率的強勢更甚於美元指數的跌幅。而從內部因素來看，市場對於中國經濟預期的反彈或支持了人民幣匯率的進一步升值。

澎湃新聞報導，方金誠首席宏觀分析師王青表示，節後人民幣對美元較快升值，背後原因首先是，2025年11月以來中美經貿關係回穩，中國整體外部環境改善，是這段時間人民幣走強的一個重要背景。

其次，近期美國司法部對聯準會主席鮑爾發起刑事調查，聯準會獨立性受到更大衝擊，導致美元承壓，而聯準會新主席人選「降息＋縮表」的主張尚未扭轉美元頹勢。

王青指出，近期人民幣對美元持續升值後，此前中國出口高增長累積的結匯需求也正在加速釋放。最新結售匯數據顯示，2025年12月和2026年1月，銀行代客結售匯順差分別達到999.3億美元和887.6億美元，單月順差規模分為史上第一和第三位。

王青說，值得一提的是，以離岸人民幣領漲為標誌，這段時間匯市情緒偏高，也是助推人民幣走勢偏強，連破重要關口的重要因素。

匯率 聯準會 春節

「川普交易」已死但「睡美人」復活 看全球股市與美股此消彼長便知

