彭博：未上市數位支付巨人Stripe 擬併購業界先驅PayPal

編譯劉忠勇／即時報導
PayPal成立於1990年代，是數位支付領域的先驅。（美聯社）
彭博引述知情人士報導，支付處理公司Stripe考慮收購PayPal全部或部分事業。

不願具名的知情人士透露，尚未上市的 Stripe 已針對收購這家數位支付先驅或旗下資產表達初步意願。知情人士強調，相關討論尚處於初步階段，不確定最終是否會達成交易。

PayPal周二在紐約掛牌股價大漲6.7%，收在47.02美元，市值達到433億美元。

PayPal成立於1990年代，是數位支付領域的先驅。不過，隨著蘋果和Alphabet等對手紛紛搶占市場，PayPal在支付技術的現代化轉型上一直陷於苦撐。

由柯里森兄弟創立的Stripe則已成為業界備受矚目的新寵兒。也就在周二，Stripe宣布公開收購員工持股，估值達到1590億美元。

Stripe總裁柯里森本周接受訪問說：「PayPal 過去幾年顯然過得很辛苦，隨著Apple Pay和Google Pay等服務競爭，局面大不如前。我不能針對任何併購的假設情況發表評論，但他們確實面臨著嚴峻的挑戰。」

PayPal原董事長羅瑞斯（Enrique Lores）將於3月1日接任總裁暨執行長，接替本月被解聘的執行長克里斯（Alex Chriss）。

Google Apple

