Meta智慧眼鏡傳將加裝人臉辨識 竟和政治有關

Meta據傳將在最快今年推出的新款智慧眼鏡加入人臉辨識功能。 路透

臉書五年前關閉了在照片上標註人物的人臉辨識系統，並表示希望為這項引起隱私和法律疑慮的技術找到「正確平衡」，但這項技術如今將在其母公司Meta 的智慧眼鏡 上回歸。

四名匿名知情人士向紐約時報 表示，Meta計劃在最快今年推出的智慧眼鏡中加入該功能（內部稱之為「Name Tag」），將使配戴者可透過Meta的人工智慧（AI）助理辨識見到的人，並得到相關資訊。

這項計畫仍有可能生變。但Meta的內部備忘錄表示，美國的政治騷亂對這項功能的推出而言是個好時機。

根據一份來自負責包括智慧眼鏡等硬體的Meta Reality Labs文件，「我們將在動態政治環境下推出，因為許多預料會攻擊我們的公民社會團體，將會資源專注在其他疑慮上」。

人臉辨識技術的潛在用途長期以來一直引起公民自由和隱私疑慮，擔心被政府用來監控人民或打壓異議、被企業用來追蹤不知情的客戶，或被變態份子不當利用。

Meta曾考慮在2021年推出的第一代雷朋智慧眼鏡加入這項功能，但因技術挑戰和道德疑慮作罷。但隨著川普政府靠攏科技大廠，Meta的智慧眼鏡也獲得意外商業成功，該公司又重新投入這項努力。

其中兩名知情人士表示，Meta還在考慮這項技術應該開放辨識到何種程度。可能選項包括可辨識用戶認識的人，因為他們雙方有在Meta平台（如Instagram）上有聯繫，以及雖然用戶不認識、但對方在Meta平台上有公開帳號的人。

Meta聲明表示：「我們正在打造能夠幫助數以百萬計民眾聯繫和豐富生活的產品。雖然我們經常聽到人們對這類功能有興趣，有些產品也已經存在於市場，但我們仍在思考各種選項，並將會在我們要推出任何產品之際和之前，採取深思熟慮作法。」