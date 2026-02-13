我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

40年職業紅娘李太太「獨」具慧眼的華人邱比特

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

Meta智慧眼鏡傳將加裝人臉辨識 竟和政治有關

編譯易起宇／綜合外電
Meta據傳將在最快今年推出的新款智慧眼鏡加入人臉辨識功能。 路透
Meta據傳將在最快今年推出的新款智慧眼鏡加入人臉辨識功能。 路透

臉書五年前關閉了在照片上標註人物的人臉辨識系統，並表示希望為這項引起隱私和法律疑慮的技術找到「正確平衡」，但這項技術如今將在其母公司Meta智慧眼鏡上回歸。

四名匿名知情人士向紐約時報表示，Meta計劃在最快今年推出的智慧眼鏡中加入該功能（內部稱之為「Name Tag」），將使配戴者可透過Meta的人工智慧（AI）助理辨識見到的人，並得到相關資訊。

這項計畫仍有可能生變。但Meta的內部備忘錄表示，美國的政治騷亂對這項功能的推出而言是個好時機。

根據一份來自負責包括智慧眼鏡等硬體的Meta Reality Labs文件，「我們將在動態政治環境下推出，因為許多預料會攻擊我們的公民社會團體，將會資源專注在其他疑慮上」。

人臉辨識技術的潛在用途長期以來一直引起公民自由和隱私疑慮，擔心被政府用來監控人民或打壓異議、被企業用來追蹤不知情的客戶，或被變態份子不當利用。

Meta曾考慮在2021年推出的第一代雷朋智慧眼鏡加入這項功能，但因技術挑戰和道德疑慮作罷。但隨著川普政府靠攏科技大廠，Meta的智慧眼鏡也獲得意外商業成功，該公司又重新投入這項努力。

其中兩名知情人士表示，Meta還在考慮這項技術應該開放辨識到何種程度。可能選項包括可辨識用戶認識的人，因為他們雙方有在Meta平台（如Instagram）上有聯繫，以及雖然用戶不認識、但對方在Meta平台上有公開帳號的人。

Meta聲明表示：「我們正在打造能夠幫助數以百萬計民眾聯繫和豐富生活的產品。雖然我們經常聽到人們對這類功能有興趣，有些產品也已經存在於市場，但我們仍在思考各種選項，並將會在我們要推出任何產品之際和之前，採取深思熟慮作法。」

世界日報 陪您半世紀

Meta 智慧眼鏡 紐約時報

上一則

再添NAND樂觀氛圍 鎧俠財測超強 激勵股價續漲

下一則

特斯拉中國1月銷量暴跌45% 三年來最慘

延伸閱讀

霍曼：川普同意結束明州移民掃蕩 但執法不會結束

霍曼：川普同意結束明州移民掃蕩 但執法不會結束
川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩

川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩
美軍第二艘航艦開赴中東 川普稱美伊談判約一個月見真章

美軍第二艘航艦開赴中東 川普稱美伊談判約一個月見真章
鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

熱門新聞

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32
義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

2026-02-10 10:41
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

2026-02-08 09:36
台積電可能成為全球最大半導體雇主。（路透）

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

2026-02-07 06:10
(路透)

美股強勁反彈 道指收盤首度突破5萬點大關

2026-02-06 17:36

超人氣

更多 >
好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家