馬斯克預言2028年部署AI最划算的地方在太空就怕晶片不夠

編譯吳孟真／綜合外電
馬斯克說，「五年後，我估計我們每年在太空發射並運行的AI設施，將超過地球上的累計總量」。路透
馬斯克大膽預測，到2028年，太空資料中心的發展，將達到轉捩點，部署人工智慧（AI）最具經濟效益的地方將在太空，五年後AI主戰場則將轉向太空，但屆時晶片產能會是一大瓶頸。

馬斯克旗下SpaceX一周前向美國聯邦通訊委員會（FCC）提出申請，計劃部署由100萬顆衛星組成的資料中心網絡，FCC也快速地在4日受理此案，並排定時程徵詢公眾意見。

在此同時，馬斯克也開始公開闡述關於「軌道資料中心」的想法。馬斯克5日在Stripe共同創辦人科里森（Patrick Collison）的播客節目中指出，將多數人工智慧（AI）算力移往太空的基本理由在於，太陽能板在太空中的發電效率更高，可降低資料中心最主要的營運成本之一。

馬斯克表示，2028年將是軌道資料中心的轉折點，「你們可以記住我的話，36個月內、甚至可能更接近30個月，部署AI最具經濟效益的地方將在太空」。他進一步說，「五年後，我估計我們每年在太空發射並運行的AI設施，將超過地球上的累計總量」。

全球資料中心容量預計在2030年達約200GW（百萬瓩），若只是放在地球上，相當於規模約1兆美元的基礎建設。

隨著新成立的SpaceX-xAI集團預計在數月內辦理首次公開發行股票（IPO），未來幾個月勢必更常聽到「軌道資料中心」的相關言論。而隨著科技公司每年仍投入數千億美元於資料中心支出，這些資金未必會全數留在地球上。

馬斯克認為，一旦軌道資料中心透過星艦運輸並部署完畢之後，晶片將成為一大瓶頸，他正在與業內每座晶圓廠合作，其中包括台積電在亞利桑那州與台灣的廠房，以及三星電子在南韓與德州的晶圓廠。但他還是覺得這些合作廠商的產能還是不夠、交期仍太久，所以他才有興建超大型晶圓廠「TeraFab」的想法。

