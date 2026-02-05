我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

比特幣凜冬又至 會回春嗎？克魯曼舉3理由：這次不一樣了

編譯湯淑君／綜合外電
比特幣跌破7萬美元大關。（路透）
比特幣跌破7萬美元大關。（路透）

比特幣自2009年推出以來，行情屢仆屢起，近幾個月來走勢一蹶不振，5日甚至跌破7萬美元大關，陷入又一波「凜冬」，還會像往年那般，逐漸蓄積反彈能量，待日後再度飛越新高峰嗎？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼5日撰文說，幣圈這個冬天是否只是暫時性的，難以逆料。他指出，加密幣價格難以分析，無法與基本面比較，因為根本就沒有基本面可言，純粹靠「氛圍」驅動價格。

話雖如此，克魯曼舉出三個理由，說明加密幣這個寒冬或許與往年不同。

一，比特幣（乃至其他加密幣）長久來靠粉絲狂熱崇拜支撐。價格一跌，信眾就奮勇加碼買進。但最近囤幣公司如Strategy和BitMine已躍為市場大咖，用發行股票和債券所得買進加密幣。投資人對Strategy股票的信心，是否與昔日對比特幣的信仰一樣堅貞？克魯曼持懷疑態度。也就是說，光憑信仰，不再能為比特幣價格築起堅固的地板。

二，比特幣號稱是「數位黃金」，在世局嚴峻時刻作為資金安全避風港。假如比特幣真能發揮這種避險功能，那麼價值高漲或許有理。然而，過去幾個月來，世事紛亂，不確定性瀰漫，在「貶值交易」大行其道之時，投資人爭先恐後買來規避美元貶值風險的資產不是比特幣，而是黃金，投資人對這所謂的「數位黃金」反而加速拋售。這顯示比特幣已變得像投機色彩濃烈的科技股，而不是安全資產。

三，比特幣已淪為一種「政治資產」。2024年，加密產業花大錢助川普當選，此後花更多錢圖利川普與其家族。這些投資已收到回報，其中一些回報以總統特赦形式呈現。去年11月富比世雜誌一篇報導標題是「川普的幣圈朋黨：送錢給總統，可輕鬆開溜」。

財務回報也非常壯觀：川普2.0政府推行對幣圈友善的政策，並營造美國政府將積極推廣加密資產的氛圍，比特幣和其他加密幣價格於是狂飆，加密幣成為名副其實的「川普交易」。

如今，那一波漲幅幾乎全化為烏有。比特幣在2024年總統大選前交易價格約69,000美元，後來飆上將近125,000美元觸頂，但5日最新報價重挫6.6%至69,848.52美元，跌破7萬美元大關。行情逆轉有多大程度反映川普支持率陡降，以及懷疑他能否兌現對幣圈好友的政策承諾？不得而知，但可確定這些顧慮是原因之一。幣圈也不太可能重拾數月前那麼強大的政治影響力。

應擔心新的加密幣凜冬來臨嗎？電影「大賣空」原型人物貝瑞日前警告，比特幣崩跌可能引發資產價格陷入「死亡漩渦」。克魯曼則認為，那是誇大其詞：加密幣目前仍只占金融市場小小一隅，像Strategy這種囤幣公司或許終究會被迫賣出，但還不至於立刻面臨保證金追繳令。

克魯曼認為，加密幣價格若是注定會崩跌，現在跌最好；比起加密產業變得大到不能倒、或政治勢力強到不能倒時崩盤，影響較輕微。

比特幣 川普 克魯曼

上一則

AI商機太香？傳Nvidia延後發布新遊戲晶片 也減產50系列

延伸閱讀

川普政府簡化懲處程序 5萬聯邦勞工恐更容易丟飯碗

川普政府簡化懲處程序 5萬聯邦勞工恐更容易丟飯碗
習近平罕見同日通話川普、普亭 籲美慎重處理對台軍售

習近平罕見同日通話川普、普亭 籲美慎重處理對台軍售
美鬆綁Nvidia對中出口H200晶片卡關 路透：或拖到川普4月訪中前

美鬆綁Nvidia對中出口H200晶片卡關 路透：或拖到川普4月訪中前
川普稱華許若有升息的念頭 就不會拿到Fed主席提名

川普稱華許若有升息的念頭 就不會拿到Fed主席提名

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

2026-02-04 20:51
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54

超人氣

更多 >
麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化
4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫
中國買蔥免費送 美國「蔥比蟹貴」？這家超市常年便宜

中國買蔥免費送 美國「蔥比蟹貴」？這家超市常年便宜