華許主張降息+縮表有如豪賭 萬一出差錯恐釀金融危機

圖為美國總統川普提名的Fed下任主席人選華許。(路透)

美國總統川普宣布提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）為下任Fed主席後，引發華許貨幣 政策立場究竟是「鷹」派或「鴿」派的辯論。支持者認為，他對通膨和量化寬鬆（QE）深惡痛絕，骨子裡是「鷹」無誤；批評者則諷刺他是投機者，非鷹也非鴿，而是見政治風向轉舵。

金融時報評論指出，撇開華許的動機不談，這位準Fed新主席的貨幣政策處方很簡單：要提高經濟成長率並壓低通膨率，就必須調降利率，並縮減Fed的資產負債表規模（簡稱「縮表」）。

華許主張「降息+縮表」 有如一場豪賭

根據最近的媒體訪談，華許宣稱，「降低利率」與「通膨降低」並不矛盾，理由是人工智慧（AI ）將掀起一股生產力革命。他說：「我們得做個押注：押寶經濟生產力大幅提升...簡單說，科技觸及的一切都將變得更便宜。」

令人訝異的是，華許認為，美國應押寶生產力會大幅提升，卻未見到實際數據可茲證明。這種「依據信念」的決策作風，與Fed現任主席鮑爾講究「以數據為準」的決策模式大異其趣。

押寶AI將帶飛成長力，不啻是一場賭博。不僅因為AI改善生產力的推論尚未經過驗證，也因為假定AI驅動生產力成長，即能抵銷其他種種推升通膨和長期利率的壓力，未免太牽強。

華許另一主張是「縮表」。他認為，縮減資產負債表與提升成長率也相符，理由是他認為Fed擴張資產負債表規模與「印鈔票」無異，而「印鈔票」會在金融體系挹注大量流動性，進而推升通膨，卻不能支持實體經濟的成長。

他在訪談中說：「政府支出過多、鈔票印得太多，導致通膨。資金寬鬆到在華爾街四處流竄，而一般市井街坊信用卻太緊。Fed臃腫的資產負債表，在昔日危機時代用意在扶持大企業，現在可大幅縮減了。那種慷慨可用別的形式重新部署：亦即降低利率，支持一般家庭及中小企業。」

這也是一種賭注，押注於Fed規模6.5兆美元的資產負債表可大幅縮小，而不會導致放款機構降低對家庭和小企業授信，也不會造成流動性不足，終致引發一波或大或小的金融危機。

華許支持在此刻「降息」加「縮表」的主張，奠基於兩項賭注。令人憂慮的是，萬一其中一項賭注出差錯，會發生什麼情況？

假如華許當上Fed主席後，說服制定利率的公開市場操作委員會（FOMC），在就業穩定和通膨超標之際，把利率降得更低，然後通膨竄升了，他該如何應對？

假如Fed採取行動「縮表」，導致流動性枯竭，貨幣市場陷入一灘死水動彈不得，他又會怎麼做？

華許掌Fed若貿然迅速縮表 恐釀金融危機

華許掌Fed。華許也許太願意鼓吹川普想做的事，即使那意味接受「財政支配」（fiscal dominance）。華許似乎也傾向為「財政支配」找理由，在Fed卯力縮表的同時，以更高的較長期利率抵銷較低的短期利率。同時，美國財政部可能進一步轉向發行短債籌資。隨著美債殖利率 曲線更陡升，可能的結果將是短端美元融資需求更大，而長端需求減少。基於銀行準備金下滑，金融監管更加鬆綁，金融業的資產負債表勢必變得更脆弱。持有美元的動機可能也會減弱，反映短期利率下滑和通膨竄升疑懼。

結果可能是？另一場金融危機。

縮表說得簡單 做起來很難

所幸Fed是個採共識決的機構，貨幣政策不是定於主席一尊。Fed主席固然能發揮影響力，但短期看來，華許似乎無法逼迫FOMC其他成員接受他的主張。

況且，縮表說得容易，做起來卻十分困難。華許有兩個選項：降低對商業銀行的流動性要求，停泊在Fed的準備金減少；或者，推升美國國庫券殖利率，吸引商銀把準備金轉出、投入美國公債和其他貨幣市場工具。但這兩個選項都有問題。2023年美國爆發一陣區域銀行危機，存款擠兌潮急湧，從這個事件得到的教訓就是：流動性要求應該提高，而非降低。

德州Widsom固定收益管理公司基金經理人安文森認為，華許要縮表也只會漸進為之，「他夠聰明，懂得不會在上任頭幾個月就搞得融資市場錯位。更務實的轉變，是對未來推出QE採取更強硬的立場。」

安文森說，Fed的資產負債表「近期內不會減肥，無論是誰坐上主席大位。華許是過去十年來聲量最大的QE批評者，但FOMC是他擔任主席的委員會，不是由他獨裁的王國。 」