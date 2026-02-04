聯準會溝通將減？華許沉默登場 學者指少說話利弊並存

我的頻道

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

編譯季晶晶／綜合外電
川普總統在社群媒體上貼文宣布，提名華許接替鮑爾出任聯準會主席。但華許本人迄今未曾公開露面。（路透）
美普總統上周五以社群媒體貼文宣布，提名華許接替鮑爾出任聯準會主席，但與過往慣例不同，白宮未再安排發布活動，華許本人自宣布迄今也未曾公開露面。

過去近30年，聯準會主席提名人公開談話，一直是人事程序的例行環節。川普2017年提名鮑爾時，雙方在白宮玫瑰園同台亮相，川普稱讚其智慧與領導力，鮑爾矢言會確保聯準會做好萬全準備，應對不斷演變的風險和市場變化。

經濟學家指出，華許的沉默，可能正是他推動聯準會「少說話」的第一個訊號。自2011年卸下聯準會理事職務後，華許多次批評央行官員發言過多，認為隨著最新數據反覆調整說法，只會製造噪音，削弱政策效果。這種作風預示，若華許走馬上任，聯準會可能進入一個「溝通減量」的新階段。

摩根史坦利經濟學家Michael Gapen指出，這符合華許一貫觀點，即央行應減少對市場動態的干預。目前鮑爾一年舉行八場記者會，未來是否調整有待觀察。

這也可能意味金融市場必須承受更高的波動性，因為市場將更仰賴自身對數據的解讀，而非央行即時的政策指引。

但部分市場人士認為，在非危機時期減少官方言論未必是壞事。即使聯準會近年頻繁溝通，市場對政策路徑的預期仍屢屢失準，少說話反而能避免市場過度解讀。

