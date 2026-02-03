雖非科技業但也靠AI…這家零售商躋身「兆元俱樂部」

沃爾瑪（Walmart）市值3日盤中突破1兆美元，打入原本為科技業壟斷的「兆元俱樂部」，成為第十家總市值超過兆美元的公司。 路透

美國零售巨擘沃爾瑪 （Walmart）市值3日盤中突破1兆美元，打入原本為科技業壟斷的「兆元俱樂部」，成為第十家總市值超過兆美元的美國公司，在全球排名第12。

沃爾瑪股價3日一路逆勢走高，早盤一度上漲1.6%，至每股126美元，改寫盤中新高紀錄，市值也隨之首度突破1兆美元大關。根據彭博資訊數據，截至紐約3日早盤全球市值最高的公司是輝達（Nvidia），台積電排第10。

道瓊一度觸及新高，但漲勢不穩，史坦普500和那斯達克綜合指數則震盪走低。

過去兩年沃爾瑪股價上漲逾1倍，表現遠優於史坦普500指數。

沃爾瑪股價受益於投資人熱衷於人工智慧（AI ）；去年10月沃爾瑪與OpenAI結盟，允許顧客在ChatGPT上完成購物行為。摩根士丹利表示，此舉使沃爾瑪「位於AI帶動零售轉型的前端，而不會被AI干擾」。

沃爾瑪已投入數百億美元發展電子商務，現在已成為亞馬遜 （Amazon）的競爭對手。

分析師預估，沃爾瑪今年營收將突破7,000億美元，但也預測亞馬遜的營收將首度超越沃爾瑪。沃爾瑪的總市值也遠低於亞馬遜的2.6兆美元。