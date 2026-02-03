克服重大難關…特斯拉量產乾電極 電池成本有望大減

我的頻道

編譯陳苓／綜合外電
馬斯克2日證實，乾電極製程成功量產。路透
馬斯克2日證實，乾電極製程成功量產。路透

特斯拉的乾電極技術似乎跨越重要里程碑，馬斯克2日證實，乾電極製程成功量產，這是鋰電池生產的重大難關之一，可望大幅降低電池成本。

科技網站Drive Tesla報導，傳統的鋰離子電池仰賴濕式電極漿料，須混合活性材料與有毒溶劑塗佈於金屬箔片上，再用巨大的乾燥機烘乾溶劑 ，這個步驟昂貴耗能，會佔據工廠空間、提高營運成本。

乾電極製程完全不須溶劑，直接用乾粉做成電極。如此一來，特斯拉可撤除一段產線，能讓電池製程的費用更低、速度更快、所須空間更小。

根據特斯拉專利文件，乾電極具備多項重大優勢。第一、降低生產成本：乾電極無需使用溶劑和烘乾機，可減少用電、降低資本開支與營運成本。第二、工廠變小：工廠少了長形的烘乾線道，可以塞進更小的空間，提高每平方公尺產出，也更易於擴張。第三、電池能源密度提高：新製程的接合劑用量極少，可留下更多空間安放儲能的活性物質，能提高電動車續航力。第四、電池壽命更長：更溫和的混合物質，能保存原料完整，延長電池壽命；例子顯示充電2,000次後，最高電量仍有90%。第五、加快生產率：只須壓延（calendering）數次，即能形成電極片，可提高產線速度與整體產量。

乾電極能減少電池生產成本、並提升效能與壽命，有利特斯拉電動車的定價與競爭力。電池變便宜，也讓該公司能推出價格更低的電動車、或提高毛利，或是兩者兼得。不只電動車，乾電極也可用於特斯拉的電網級能源儲存系統。

特斯拉正替乾式電極製程申請專利，意味競爭同業若要模仿特斯拉製程，將碰上專利壁壘。

特斯拉 電動車 馬斯克

