金銀在逢低買盤搶進下同步強彈 短期內震盪難免

國際金價3日攜白銀同步強彈，盤中漲幅至少6%，主要是拜逢低買盤大舉湧入所賜。 美聯社

國際黃金攜白銀同步反彈，買盤逢低大舉湧入貴金屬市場。美元回落，風險情緒顯然重返市場。

現貨黃金3日一度攀升6.15%，報每英兩4,948.07美元，從連跌三天的頹勢中復原；上周五一度暴跌12.75%，寫40多年來最慘紀錄。白銀3日一度大漲10.95%，重新回到每英兩87美元上方，上周五同樣遭遇血崩式跌幅，最深跌逾36%，寫歷來最大跌幅紀錄。

近來地緣政治動盪、貨幣貶值以及聯準會 （Fed）獨立性面臨威脅等因素，支撐貴金屬價格。但市場觀察人士接連發出警告，稱貴金屬漲幅過大過快，尤其是白銀。

Pepperstone集團市場策略師Ahmad Assiri指出：「如今支撐黃金的根基與修正前基本一致」，也就是地緣政治風險、寬鬆貨幣政策預期以及黃金作為分散投資的工具，「不過，隨著市場持續消化近期的波動，短期內波動性可能仍將居高不下。」

一些機構仍看好黃金，德銀2日在報告中表示，仍維持金價將上漲至6,000美元的預測。

彭博資訊報導，黃金的14日相對強弱指標、也就是衡量某項資產是否被視為超買或超賣的一個指標，在3日報54。上周三該指數曾突破90，遠高於70的分界點，這通常代表某項資產漲勢過快，可能出現反轉。

DXY美元指數3日小跌約0.1%，之前該指數連續兩個交易日都收漲近0.7%。

在美國與伊朗 外交進展、聯準會新主席提名人選、美國政府局部停擺等因素引發市場震盪後，亞洲股市今天反彈，普遍紅盤作收，其中以日韓股市表現最為強勁，貴金屬價格回穩。

法新社報導，在美國總統川普 提名華許（Kevin Warsh）出任聯邦準備理事會（Fed）主席後，美元聞聲走強。

在川普的聯準會主席人選中，華許立場最為鷹派，導致今年1月至今累計的股市強勁漲幅，在本週初面臨回吐壓力。

華許曾任聯準會理事，而且曾是華爾街投行摩根士丹利（Morgan Stanley）投資銀行家。分析師指出，華許獲提名增加了聯準會政策轉向強勢美元的可能性。

由於市場憂心川普樂見美元貶值以利出口，美元兌主要貨幣上週表現疲軟，但華許獲提名後，緩解了市場對於聯準會獨立性的擔憂。

在美國與伊朗局勢緩和後，避險資產貴金屬拋售潮一度加劇，但今天價格已回穩。川普先前曾警告可能對伊朗採取軍事行動，之後又對與伊朗達成協議表現樂觀。

美國最新製造業數據表現亮眼，超乎市場預期，提振市場對美國經濟的信心，並為投資人打了一劑強心針，美股昨天反彈收高。

亞股今天追隨美股漲勢普遍收紅，首爾股市韓國綜合股價指數（KOSPI）表現最佳，大漲6.8%，抹平昨日跌幅。日股基準日經225指數則勁揚3.9%，再創歷史新高。

香港、上海、雪梨、新加坡、台北、曼谷、威靈頓與馬尼拉股市也同步上揚。