特斯拉強攻機器人 中國出現「Optimus供應鏈」

特斯拉人形機器人Optimus。路透

特斯拉 準備停產部分電動車款，專注於打造人形機器人 Optimus。外媒指出，中國大陸浮現「Optimus供應鏈 」，而且全球人形機器人的市場日益分裂，美國在機器人的「大腦」部分領先，中國則主掌機器人的「身體」與零件。

綜合南華早報與朝鮮日報的報導，知情人士說，特斯拉早在三年前，就開始與數百家中國零件供應商展開接洽與採購，並與一些業者密切合作研發與硬體設計。這些廠商依據回饋，已經出貨少量樣品給特斯拉。

息人士表示，這些公司自認為是Optimus供應鏈的一份子，類似蘋果和特斯拉在中國打造的強大零件供應商網路。致動器、馬達、軸承等業者都爭相卡位，盼能取得訂單，以提高銷售和知名度。

美國顧問公司貝恩（Bain & Co.）合夥人成鑫（Xin Cheng）指出，中國擁有約五到七成的製造和核心零件生產技術，預料陸企會在全球人形機器人供應鏈扮演更重要的角色。部分關鍵零件，陸企在全球人形機器人的物料清單（BOM）上，比重至少達到55%。

特斯拉仰賴紅鏈的主要理由是成本，中國本土工廠大量使用工業機器人，壓低了成本；加上北京政府把人形機器人納入戰略新興產業，提供研究費用、補助、稅務優惠等。

摩根士丹利說，全球人形機器人的零件供應鏈，63%由中國掌控，並估計第二代Optimus供應鏈，若剔除陸廠零件，製造成本將增加4.6萬到13.1萬美元。特斯拉目標把Optimus成本降至2萬美元，排除中國供應鏈並不可行。

機器人市場日趨分裂，美國科技大廠如輝達、特斯拉、Google等提高機器人智慧，透過AI平台教導機器人物理法則，以便在真實世界中行動。中國則運用製造基礎建設，量產核心機器零件。低成本零件使得陸企宇樹，能以破盤低價出售機器人，如宇樹G1要價1.6萬美元。

機器人業界人士說：「大量生產時，若避開中國零件，很難損益兩平。雖然美國在AI大腦領先，實體機器人製造方面卻難以追上（中國）。」