我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

房企萬科創始人王石失聯？發騎山地自行車影片闢謠

比特幣跌破7.8萬美元 分析師：「數位黃金」地位不保

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
比特幣難以甩脫頹勢，顯示市場對比特幣作為「數位黃金」的信念開始瓦解。(路透)
比特幣難以甩脫頹勢，顯示市場對比特幣作為「數位黃金」的信念開始瓦解。(路透)

比特幣行情繼續下挫，1日盤中跌破7.8萬美元，盤旋在美國總統川普去年4月掀起「解放日」關稅震撼以來的最低點，且已從去年的近12.5萬美元高點回落約40%，顯示市場對於這種全球最大加密貨幣能成為「數位黃金」的信念日漸瓦解，且頹勢可能維持許久。

彭博資訊報價顯示，比特幣1日一度跌0.4%至77,923.87美元，該加密貨幣1月31日一度觸及75,709.88美元，為去年4月來最低。

CoinGecko數據顯示，加密貨幣總市值本周末蒸發約1,110億美元。另據造市商Coinglass，同期至少16億美元的空頭和多頭部位遭平倉，主要集中在比特幣和乙太幣。

比特幣1月累計下跌近11%，為連續第四個月下挫，為2018年來最長的月線跌勢。造市商Wincent主管霍華德更認為，「我認為比特幣今年將不會再創新高」。

比特幣近來的跌勢反映市場的悲觀情緒，許多原能支撐比特幣的市場發展都反而造成拖累，例如美元疲軟與金銀價格屢創新高，都未拉抬比特幣，因為是反映川普政府政策的風險，之後金銀價格暴跌、川普宣布提名聯準會（Fed）前理事為華許為Fed下任主席、推升美元後，還加劇比特幣賣壓。

同時，比特幣現貨指數型基金（ETF）也持續失血，反映主流買家的買盤疲軟，並使市場再度質疑比特幣在更廣泛投資組合的角色。品浩董事總經理達宛（Pramol Dhawan）表示，比特幣作為數位黃金的敘事已「消失」，價格下滑顯示它「不是一場貨幣革命」。

歷史經驗顯示，比特幣低迷態勢可能會維持許久，例如之前在2017年攀峰後花了近三年回升，以及從2021年高點回落後，花了28個月復甦。Kaiko分析師佛洛森從先前低迷時期加密貨幣平台合約趨勢判斷，當前頹勢可能才走到25%的周期階段，推估還要六到九個月，大規模回升趨勢才會穩固。

同時，比特幣還面臨必須與人工智慧（AI）與貴金屬爭搶資金的挑戰。

比特幣 加密貨幣 川普

上一則

近八成美股企業獲利優於預期、科技股仍是標配 未來一周美股四大指標

延伸閱讀

美收復巴拿馬運河 智庫：川普戰略測試 中方伺機反擊

美收復巴拿馬運河 智庫：川普戰略測試 中方伺機反擊
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
曾與川普互嗆今改口 俄前總統麥維德夫：他真心尋求和平

曾與川普互嗆今改口 俄前總統麥維德夫：他真心尋求和平
紐時曝歐洲熬夜敲定對川普作戰守則 先保格陵蘭、等美胡蘿蔔

紐時曝歐洲熬夜敲定對川普作戰守則 先保格陵蘭、等美胡蘿蔔

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01
前聯準會（Fed）理事華許獲川普提名為下任Fed主席。美聯社

準Fed新主席華許憑什麼中選？專家學者看未來政策走向

2026-01-30 08:40

超人氣

更多 >
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本
川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力
這個超便宜維生素 竟是對抗流感利器

這個超便宜維生素 竟是對抗流感利器
艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字