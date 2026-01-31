我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州ICE行動 聯邦法官拒發臨時禁令 邦迪稱勝利

胡潤報告：中國富豪經濟信心跌至14年來最低

Nvidia投資OpenAI千億美元卡關？黃仁勳駁斥：無稽之談

中央社台北31日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）。（中央社）
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）。（中央社）

媒體報導，輝達（NVIDIA，又名英偉達）執行長黃仁勳OpenAI不滿意，導致輝達投資OpenAI千億美元計畫停滯。黃仁勳今天駁斥這是無稽之談，OpenAI正完成一輪融資，輝達會參與下一輪，可能是輝達史上最大一筆的投資。

黃仁勳今晚在台北市磚窯古早味懷舊餐廳宴請台灣供應商，與會者包括台積電董事長暨總裁魏哲家、廣達董事長林百里、鴻海董事長劉揚偉等人，身價合計破兆元，被外界形容為「兆元宴」。

這場台灣科技大咖雲集的「兆元宴」，大約在晚間8時30分左右落幕，黃仁勳離開餐廳前接受媒體訪問。

外媒報導，由於黃仁勳對OpenAI不滿意，導致輝達投資OpenAI千億美元計畫停滯，黃仁勳今天駁斥這項報導是無稽之談，強調輝達會對OpenAI進行鉅額投資。

黃仁勳表示，OpenAI是這時代最具影響力的公司之一，所做的工作非常出色，他很喜歡和OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）一起工作。

黃仁勳說，輝達還沒有投資OpenAI，主要是因為他們正在完成一輪融資，輝達會參與OpenAI下一輪，可能是輝達史上最大一筆的投資。

輝達（NVIDIA） 與OpenAI。示意圖。（路透）
輝達（NVIDIA） 與OpenAI。示意圖。（路透）

OpenAI 輝達 黃仁勳

上一則

川普的Fed新主席人選 華爾街不滿意？

下一則

華許要接掌聯準會 伊爾艾朗怎麼看？

延伸閱讀

黃仁勳：Nvidia晶圓需求大 台積電未來10年產能至少翻倍

黃仁勳：Nvidia晶圓需求大 台積電未來10年產能至少翻倍
黃仁勳台北宴請供應鏈夥伴 大老闆們全到齊

黃仁勳台北宴請供應鏈夥伴 大老闆們全到齊
1000億大計畫卡關 黃仁勳傳私下對OpenAI有微詞

1000億大計畫卡關 黃仁勳傳私下對OpenAI有微詞
上海餐廳黃仁勳套餐賣爆 座位成打卡點

上海餐廳黃仁勳套餐賣爆 座位成打卡點

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
前聯準會（Fed）理事華許獲川普提名為下任Fed主席。美聯社

準Fed新主席華許憑什麼中選？專家學者看未來政策走向

2026-01-30 08:40
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

歐盟與印度簽FTA有何意？克魯曼：世界訴請與美「離婚」

2026-01-29 11:01
地緣政治避險需求，推升國際金價26日突破5,100美元關卡。（路透）

金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

2026-01-26 07:10

超人氣

更多 >
非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘
中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法

這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法