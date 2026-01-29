微軟暴跌10％ 市場質疑AI巨額投資回報

美股史坦普500指數與那斯達克指數29日收低。最新財報令投資人不安，大型科技公司的巨額AI支出再受審視。美聯社

史坦普500 指數與科技股為主的那斯達克指數29日收低。最新財報令投資人不安，且市場擔心大型科技公司在人工智慧上的龐大支出能否帶來回報。

道瓊工業指數尾盤勉強收紅，上漲55.96點或0.11%，至49,071.56點。史坦普500指數脫離盤中低點，但仍下跌9.02點或0.13%，收6,969.01點。那斯達克綜合指數在最後半小時縮小跌幅，終場下跌172.33點或0.72%，以23,685.12點作收。

雖然史坦普與那指兩大指數收盤前收復部分失地，但仍受科技股疲軟拖累。微軟（Microsoft）是史坦普500的最大拖累因素。這家軟體巨擘的雲端營收表現未達市場期待，引發投資人對其與OpenAI 合作投入巨資卻回收過慢的疑慮，股價重挫10%。

其他軟體股也下挫。德國軟體商SAP因雲端業務展望保守，在美掛牌的股票暴跌15%；ServiceNow的財報加劇市場陰霾，股價收跌9.9%。

Paleo Leon共同投資長兼董事總經理John Praveen表示，「微軟令人失望，市場確實開始擔心AI投資會侵蝕軟體公司的既有商業模式」。他指出，在更廣泛的不確定背景下，包括聯準會下任主席人選、今年可能降息多少次，以及華府對伊朗 與格陵蘭議題上的潛在作為，還有美國政府關門風險，投資人正試圖降低股票曝險部位、轉趨保守。他形容，背景烏雲密布。

受此波拋售潮波及的軟體公司包括Salesforce下跌6%、甲骨文（Oracle）下滑2.2%、Adobe下跌2.6%，雲端資安公司Datadog重挫8.8%。

Infrastructure Capital Advisors執行長兼投資長Jay Hatfield表示，對ServiceNow與Salesforce等軟體公司而言，市場擔心AI可能取代其部分服務內容。他說，現實情況如何並不重要，這些股票正遭遇重擊。

蘋果（Apple）盤後公布財報後股價走勢震盪，小漲不到1%。該公司因中國大陸市場需求強勁反彈，上季營收優於預期，執行長庫克（Tim Cook）表示，最新款iPhone的需求「驚人」。

其他大型權值股方面，特斯拉（Tesla）因規劃資本支出倍增至創紀錄水準，股價下跌3.5%。

在史坦普500指數的11大類股中，科技股表現最差，下挫1.9%。但科技風向球IBM因第4季獲利優於預期，股價上漲5%。通訊服務類股上漲2.9%，是最大贏家。社群媒體巨擘臉書母公司Meta給出樂觀的營收預測，並宣布今年資本支出增加73%，股價大漲10.4%。

能源股指數上漲1%，受惠於油價勁揚。市場對美國可能軍事攻擊伊朗的擔憂加劇，布蘭特原油期貨觸及近六個月高點。

其他重要財報消息顯示，卡特彼勒（Caterpillar）公布獲利成長後，股價上漲3.4%；萬事達卡（Mastercard）第4季獲利優於華爾街預期，並宣布將裁撤約4%的全球人力以重新調整投資方向，股價勁揚4.3%。

國防承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）預估2026年獲利將高於市場預期，股價上漲4%。西南航空（Southwest Airlines）因預測全年獲利優於預期，股價暴漲18.7%，成為史坦普500指數單日漲幅最大成分股。

另有消息指出，川普政府將從關鍵礦物價格下限政策後退一步，稀土礦商股價走低，USA Rare Earth、MP Materials、Critical Metals與United States Antimony股價均下挫。