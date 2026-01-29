歐盟與印度簽FTA有何意？克魯曼：世界訴請與美「離婚」

我的頻道

編譯湯淑君／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

印度歐盟本周敲定劃時代的自由貿易協定（FTA），顯示世界各國正日益疏遠行事乖張、動輒採取霸凌手段的美國霸權。經濟學家克魯曼形容，這象徵其他國家正一步步朝與美國「經濟離婚」邁進。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼29日撰文說，有別於美國總統川普以為國際貿易是一場零和遊戲，歐洲和印度明白這紙自由貿易協定對雙方都有利。

歐盟經濟規模與美國大致相當。印度擁有龐大人口，經濟規模雖小但成長快速，已躍為世界經濟要角。這兩大經濟體彼此互補，今後歐洲汽車、橄欖油等林林總總的產品銷往印度，關稅將大幅降低；印度的勞力密集產品則能進入歐洲，拓廣外銷市場。

歐印FTA是真正的貿易協議，涉及的關稅稅率調降和服務業監管可以衡量，實際上也可執行。

對照下，川普宣稱已談妥的國際「協議」，其實內容空洞，雖包括籠統的投資承諾，卻少有觀察家認為真能落實。川普誇口說，別國已承諾在美投資18兆美元，但據彼得森國際經濟研究所（PIIE）專家估算，外國實際承諾的投資總計約5.7兆美元，不到川普宣稱的三分之一。

例如，歐盟允諾在美投資6,000億美元，幾乎全是空中建樓閣，與歐盟和印度簽的協議既具體又周詳，形成鮮明對比。

歐印FTA具多種重大意義

歐印FTA除了經濟利益之外，還有更重大的意義：象徵全球主要經濟體朝切斷與美國經濟關係跨出一大步。歐印協議已推動多年，最後終於敲定，有賴雙方各自克服國內特定利益團體的阻撓。是什麼力量起了臨門一腳的作用？顯然是美國霸權逼得歐、印都設法謀求出路，降低對美國貿易的依賴。

歐洲有許多理由對川普政府不滿，從誣指歐盟在貿易上占美國便宜、代表美國科技巨頭施壓、干預歐洲國家政治，到最近威脅奪取格陵蘭都有。印度也有充分理由疏遠美國，包括川普對印度出口加徵高關稅（平均稅率34.5%）。

不僅外國政府，外國民間公司也搭上這波「去美國化」浪潮。彭博和路透最近的報導出現以下的標題：「福斯中止美國奧迪廠計畫，因為川普關稅衝擊獲利」、「德國公司在中國投資被美國貿易戰推上四年高峰」，以及「川普的H-1B生亂後，美國頂尖科技人才流向印度」。

克魯曼說，川普就算在社群媒體推文怒罵歐、印，也無可奈何，因為他已無牌可打。數字會說話，美國從世界其他國家的進口，占全球國內生產毛額（GDP）的百分比率平均不到5%，若剔除加拿大和墨西哥就更低了。這顯示，外國經濟產值對美國出口的依賴度，並不如川普想像那麼高。世界銀行的數據也顯示，世界其他國家對歐盟出口的依賴度將近美國的兩倍。也就是說，比起美國，歐盟市場對世界各國更重要。

世界貿易是以規則為基礎的體系，多年來人人都認為美國是可靠、值得信賴的貿易夥伴。如今，美國恃強凌弱，導致與其他國家的經濟關係生變，所以這世界正朝著與美國「離婚」的方向邁進。美國將面臨從富強轉向貧窮的後果。

川普 印度 歐盟

川普為明州緊張衝突降溫 但MAGA基本盤不認同

川普為明州緊張衝突降溫 但MAGA基本盤不認同
川普點名施壓 南韓官員急赴美 韓媒曝總理未獲國務院隨扈

川普點名施壓 南韓官員急赴美 韓媒曝總理未獲國務院隨扈
川普擬打擊伊朗以點燃示威 中東盟友遊說反對：我們承擔後果

川普擬打擊伊朗以點燃示威 中東盟友遊說反對：我們承擔後果
加拿大總理稱「世界變了 華盛頓也變了」 通話川普打臉1論點

加拿大總理稱「世界變了 華盛頓也變了」 通話川普打臉1論點

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
地緣政治避險需求，推升國際金價26日突破5,100美元關卡。（路透）

金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

2026-01-26 07:10
善於展現親和力的輝達CEO黃仁勳24日驚喜現身上海，他當日出現在浦東陸家嘴附近乳山路錦徳菜市場，品嘗並購買水果小吃等食物，引來群眾圍觀合影。（取材自科創板日報）

黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？

2026-01-24 23:16

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多會員這10項福利 易被忽略

好市多會員這10項福利 易被忽略
明州移民執法致死案 2開槍聯邦人員遭停職接受調查

明州移民執法致死案 2開槍聯邦人員遭停職接受調查