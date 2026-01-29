我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人專訪 鄭麗文解釋為何擋軍購、為何想見習近平

WSJ：谷歌封殺中企Ipidea旗下網域

OpenAI想打造生物辨識社群網路以杜絕機器人大軍

編譯林聰毅／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
消息人士說，OpenAI正在開發的社群網路將具備生物辨識驗證功能，可能透過Face ID或虹膜掃描技術確認用戶為真人，以杜絕機器人帳戶所產生的各種弊端。路透
消息人士說，OpenAI正在開發的社群網路將具備生物辨識驗證功能，可能透過Face ID或虹膜掃描技術確認用戶為真人，以杜絕機器人帳戶所產生的各種弊端。路透

消息人士說，OpenAI正在開發的社群網路將具備生物辨識驗證功能，可能透過Face ID或虹膜掃描技術確認用戶為真人，以杜絕機器人帳戶所產生的各種弊端，並有助於該公司在這個由X、Instagram和TikTok等社群網路群雄割據的市場中分一杯羹。

雖然像Facebook和LinkedIn等社群網路確實嘗試驗證身份，但它們通常透過電話、電子郵件、以及「and/or」行為或網路訊號進行驗證，並未採用最能證明用戶為真人的生物辨識解決方案。知情人士向富比世雜誌（Forbes）透露，由不到十人組成的OpenAI研發團隊，考慮透過蘋果的Face ID或World的Orb虹膜掃描等技術，以確保其社群網路上的所有帳戶背後都由真人操作。

但隱私權倡議者警告說，像World這種身份驗證方法也有風險，因為虹膜掃描無法更改，一旦落入不法分子手中，可能會造危害。

目前尚不清楚這個社群網路如何與OpenAI現有的產品組合協作，但消息人士說，用戶可能可以用AI在該平台上創作影片或圖片等內容。消息人士並表示，OpenAI 的社群網路目前尚未公布發布的時間表，且在正式發布前仍可能有重大改變。OpenAI對此拒絕置評。The Verge也曾在去年4月報導，OpenAI正在開發一款社群網路。

多年來社群網路一直飽受機器人帳戶的困擾，這些帳戶通常模仿人類用戶的行為，例如哄抬加密貨幣價格、或是透過放大仇恨言論來扭曲公眾輿論。在Twitter上機器人帳號問題尤其嚴重，而在馬斯克收購Twitter並更名為X後，情況更是急劇惡化。馬斯克解雇了約80%員工，削弱了負責審核貼文和清除機器人帳號的信任與安全團隊。雖然在2025年進行了一次減少垃圾回覆的清理行動，一舉刪除了約170萬個機器人帳號，但機器人帳戶仍然是一個棘手問題。

AI OpenAI 馬斯克

上一則

金價還會漲嗎？小摩：有望衝上8,500美元 但短線已超買

下一則

能捐慈濟的錢變少？ 長年支持慈濟印尼首富身價蒸發90億

延伸閱讀

馬斯克喊要蓋晶圓廠 錢從哪裡來？特斯拉財務長全說了

馬斯克喊要蓋晶圓廠 錢從哪裡來？特斯拉財務長全說了
特斯拉最長壽車系退場 馬斯克：Model S、X正式停產 要買要快

特斯拉最長壽車系退場 馬斯克：Model S、X正式停產 要買要快
財報懶人包：Meta、微軟、特斯拉、三星電子一次掌握

財報懶人包：Meta、微軟、特斯拉、三星電子一次掌握
AI永動機再擴大 Nvidia、微軟、亞馬遜傳擬投資OpenAI上看600億美元

AI永動機再擴大 Nvidia、微軟、亞馬遜傳擬投資OpenAI上看600億美元

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
地緣政治避險需求，推升國際金價26日突破5,100美元關卡。（路透）

金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

2026-01-26 07:10

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
中國學者：習近平疑懼張又俠 先發制人斷然處置

中國學者：習近平疑懼張又俠 先發制人斷然處置