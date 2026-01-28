我的頻道

路透：中國同意這3家公司買輝達H200晶片

亞馬遜裁員1.6萬人 聚焦AI自動化調整疫情期擴編

超車德國、緊追台灣 南韓股市市值躍居全球第10名

編譯季晶晶／綜合外電
南韓股市市值超越德國，躍居全球第10大。(歐新社)
南韓股市市值超越德國，躍居全球第10大。(歐新社)

在全球人工智慧與機器人發展浪潮的帶動下，南韓科技股大漲，推升整體股市市值超越德國

根據彭博彙編的數據，截至周三，南韓股市自2025年初以來市值增加約1.7兆美元，總規模升至3.25兆美元，超過德國的3.22兆美元，躍居全球第十大股市，排名緊隨台灣之後。

市值排名的變化凸顯南韓股市的快速崛起，主要受惠於公司治理改革，以及其在全球人工智慧供應鏈中的關鍵地位。2026年以來，南韓基準Kospi指數已上漲23%，相較之下，德國DAX指數僅上漲1.7%，受地緣政治不確定性與刺激政策部署不明朗拖累。

新加坡Impactfull Partners董事總經理Keith Bortoluzzi指出，「南韓不只是全球貿易的晴雨表，也是目前唯一一個同時處於2020年代三大關鍵趨勢交會點的市場，即人工智慧、電氣化與國防」。

他表示，德國企業獲利長期受汽車與化工產業下滑影響，反觀南韓受惠於國防支出增加與AI基礎設施投資所帶動的超級循環。

南韓總統李在明公開力挺股市，並推動公司治理改革，也成為去年股市上漲的重要推力。加上記憶體晶片供應吃緊與價格上揚，三星電子與SK海力士股價大幅攀升，同時，機器人題材也帶動現代汽車及其關係企業出現顯著漲幅。在多重動能下，Kospi指數上周首度站上5,000點。

從估值來看，彭博數據顯示南韓股市仍然相對便宜，Kospi指數的預期本益比為10.6倍，德國基準股指則是16.5倍。

儘管股市市值已迎頭趕上，但兩國的整體經濟規模仍存在明顯差距。根據世界銀行資料，2024年南韓GDP排名全球第12，而德國位居第三。作為歐洲最大經濟體，德國GDP約為4.69兆美元，約為南韓1.88兆美元的2.5倍。

南韓 德國 人工智慧

