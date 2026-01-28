「賣美國」交易玩真的？分析：美元、美債遭遇與美股不同

美元貶勢再起，追蹤美元兌一籃貨幣的美元指數（DXY）摔落四年低點，顯示「賣美國」交易仍未止息。路透

美元貶勢再起，追蹤美元兌一籃貨幣的美元指數（DXY）摔落四年低點。這顯示「賣美國」（Sell America）交易果真來勢洶洶嗎？

市場對「賣美國」交易的看法南轅北轍。一派認為確實正在發生，美元跌跌不休和美國長期公債殖利率 居高不下，就是證明。但持相反觀點者也大有人在，他們堅信美國金融市場的深度與廣度皆稱冠全球，難以取代。

法國興業銀行（SocGen）企業與投資銀行全球首席經濟學家姚煒提出第三種觀點：以上兩者皆是。

上周開始兼任法興亞太研究部主管的姚煒說：「作為全球投資組合壓艙物，美元或美元資產目前沒有可行的替代品，但投資分散化也行得通。檢視川普 2.0上任後的全球投資組合流動，即得到驗證。」

她指出，美國至今仍吸收全球半數的非居民投資。但美國占外債資金流動的比率正在下滑——因為亞洲和歐洲投資人的緣故——同時，美國占外國股票投資流動的比率仍普遍升高。

MarketWatch報導，法興為了解「賣美國」交易是不是正在發生，特別對跨國投資流動做了一番分析，檢視來自27個大型經濟體、截至2025年第3季末總計2.6兆美元的投資流動。

分析結果發現，即使從美國小規模撤資、轉進其他市場，也可能使外國市場受益良多。例如，波蘭、墨西哥和菲律賓在債券投資組合的配置比重已顯著提高。

不過，姚煒指出，經常帳盈餘龐大的國家，亦即歐洲和北亞，對美國乃至世界其他地區而言，仍是最大的資本輸出國，「他們居民的投資外流在川普2.0上台後進一步擴增。與此同時，美國投資人的外國證券投資則大減」。

巴克萊策略師團隊的分析也佐證上述看法，但稱之為「對沖美國」（Hedge America）交易。他們表示，全球股票投資流動愈來愈轉向美股 以外的市場，但美股拜科技業獲利耀眼之賜，不論是日本或歐洲的投資人，目前尚未見到顯著賣出所持美股的跡象。

巴克萊團隊說，「美元貶值」（dollar debasement）交易持續進行，仍給資金流向世界其他股市留有更多空間。