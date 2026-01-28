亞馬遜裁員1.6萬人 聚焦AI自動化調整疫情期擴編

我的頻道

路透：中國同意這3家公司買輝達H200晶片

中央社西雅圖28日綜合外電報導
美國電商巨擘亞馬遜28日表示，公司將在全球裁撤1萬6000個職位，這是過去3個月內的第2波大規模裁員。美聯社
美國電商巨擘亞馬遜今天表示，公司將在全球裁撤1萬6000個職位，這是過去3個月內的第2波大規模裁員。亞馬遜正重組疫情期間人力過度擴張，並積極推動人工智慧工具的應用。

路透上周報導，亞馬遜（Amazon）計劃啟動第2波裁員，這是公司縮減約3萬個企業職位的一環。預計這波裁員將影響亞馬遜雲端服務（Amazon Web Services）、零售、Prime Video以及人資部門的員工。

亞馬遜曾在2025年10月底，大砍1萬4000個白領職位，執行長賈西（Andy Jassy）當時強調，改革組織架構、精簡管理層級是為了消除過度的官僚主義。

亞馬遜人資與科技資深副總裁葛雷提（Beth Galetti）表示：「有些人可能會問，這是不是代表未來每隔幾個月就會宣布一次大規模裁員？那不是我們的計畫。」

這一波裁員同時凸顯人工智慧如何改變企業人力結構。隨著AI助理的大幅進步，協助企業從日常行政作業到複雜程式設計等任務，都能更快速且精準地完成，促成業界廣泛導入。

賈西2025年夏天曾表示，隨著人工智慧工具應用增加，職務自動化程度提升，企業職位將因此減少。

這3萬個職位雖僅占亞馬遜158萬員工中的一小部分，但卻幾乎達到公司層面員工的10%。亞馬遜大多數員工都在物流中心及倉儲部門。

包括亞馬遜、臉書母公司Meta Platforms以及微軟（Microsoft）等科技巨擘，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間因需求激增而大幅擴編，近期則開始調整人力結構。

