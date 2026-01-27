我的頻道

2025年加密洗錢820億美元 華語犯罪網絡崛起成主要推手

中央社紐約27日綜合外電報導
區塊鏈研究人員表示，去年洗錢者透過加密貨幣收受至少820億美元，較2020年的100億美元大幅增加，部分原因是華語背景的組織快速成長所致。路透
區塊鏈研究人員表示，去年洗錢者透過加密貨幣收受至少820億美元，較2020年的100億美元大幅增加，部分原因是華語背景的組織快速成長所致。路透

區塊鏈研究人員今天表示，去年洗錢者透過加密貨幣收受至少820億美元，較2020年的100億美元大幅增加，部分原因是華語背景的組織快速成長所致。

路透報導，美國區塊鏈研究公司Chainalysis在報告中指出，增長最快的類別是華語洗錢網絡，這類網絡自疫情期間出現，2025年每日處理價值近4000萬美元的加密貨幣。

區塊鏈會記錄加密貨幣交易中涉及的錢包地址，但要辨識這些錢包背後的真實身分卻十分困難。

然而，Chainalysis表示，2025年有近1800個活躍錢包涉及華語網絡洗錢，經手金額價值161億美元的加密貨幣，且此數據極可能仍偏低。

Chainalysis發言人拒絕透露公司研究方法的細節，但建議路透參考其官網說明。官網內容顯示，公司透過機器學習與鑑識專家，將現實世界的活動與區塊鏈紀錄相連結。

中國禁止加密貨幣交易，且不承認數位代幣為法定貨幣或資產。中國最高人民檢察院檢察長應勇表示，2024年中國起訴涉及加密貨幣相關洗錢的3032人。

全球監管機構與政府多年來持續警告，加密貨幣通常受到的監管遠少於主流金融，已成為犯罪的溫床。不過專家也表示，這僅是罪犯轉移資金的多種手段之一。

Chainalysis表示，加密貨幣洗錢網絡為規避追查，會運用提供託管服務的「擔保平台」，這類平台讓洗錢者得以公開招攬客戶、宣傳其服務。

Chainalysis說：「華語擔保平台、資金轉移服務及相關金融犯罪網絡，已形成一個複雜且具韌性的生態系統，即便面臨執法行動仍能持續進化。」

「如同其他類型的非法鏈上活動，針對擔保服務的打擊行動雖具干擾作用，但核心網絡依然存在，並會在遭遇挑戰時轉移至其他替代管道。」

加密貨幣 疫情

