我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邊境巡邏隊再涉槍擊 美墨邊境1人中彈傷勢危急

川普僅用1個字 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

中國半導體漲價潮開始蔓延 中微半導宣布最高漲50%

記者林宸誼／即時報導
中微半導27日發布通知，因框架、封測費用等成本持續走高，即日起對MCU、Nor flash等產品調價，漲幅15%到50%。(路透)
中微半導27日發布通知，因框架、封測費用等成本持續走高，即日起對MCU、Nor flash等產品調價，漲幅15%到50%。(路透)

受多重因素相加影響，2026年開年半導體行業迎來新一輪全產業鏈漲價潮，漲價效應從AI算力晶片、記憶體逐步傳導至製造、封測環節，以及上游關鍵材料、核心元器件領域。中微半導27日發布通知，因框架、封測費用等成本持續走高，即日起對MCU、Nor flash等產品調價，漲幅15%到50%。

快科技報導，中微半導稱受全行業晶片供應緊張、成本攀升等因素影響，公司封裝成品交付周期拉長，框架、封測費用等成本持續走高，面臨顯著的供需與成本壓力。

經慎重研究，公司決定即日起對MCU、Nor flash等產品進行價格調整，漲價幅度區間為15%到50%。

在此之前，國科微也已向客戶下發漲價通知。指出全行業存儲晶片供應緊張、成本持續上升，合封 KGD 晶片供應缺口預計將進一步擴大，加上基板、框架、封測等環節費用的持續上漲，公司相關成本已大幅增加。受此影響，公司宣布產品全面漲價，最高漲幅達80%。

此次半導體全產業鏈漲價，背後是多重成本壓力的集中釋放。一方面，銀、銅、錫等半導體重要原材料價格顯著攀升，直接推高了被動元件及其他半導體元件的製造成本；同時，覆銅板、膠片等多款半導體材料價格同步上漲，部分品類漲幅逾30%。

另一方面，產業鏈下游的核心元器件環節也受此波及，電容、電阻等關鍵被動元件的供應商已陸續發佈調價通知，加入本輪漲價潮。

AI

上一則

中國紫金礦業砸下40億美元 併購加拿大金礦企業

延伸閱讀

三星HBM4晶片 傳下月供貨Nvidia、超微

三星HBM4晶片 傳下月供貨Nvidia、超微
微軟推新一代AI晶片 採台積電3奈米製程

微軟推新一代AI晶片 採台積電3奈米製程
中企造車「去輝達化」加速 轉向國產晶片 避免供應斷鏈

中企造車「去輝達化」加速 轉向國產晶片 避免供應斷鏈
18A製程良率差 英特爾財測黯淡 CEO坦承表現不如預期

18A製程良率差 英特爾財測黯淡 CEO坦承表現不如預期

熱門新聞

OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
輝達執行長黃仁勳在世界經濟論壇年會上發表演說。歐新社

AI將創造高薪機會 黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

2026-01-21 10:31

超人氣

更多 >
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言

圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言
華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」

華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」
加州婦女被判定自殺 11年後兩女兒揭翻案的殘酷真相

加州婦女被判定自殺 11年後兩女兒揭翻案的殘酷真相