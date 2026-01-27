川普為何要對加拿大課100%關稅？克魯曼：與貿易無關

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

加拿大 是美國傳統盟國，至今仍是第二大貿易夥伴，為何美國總統川普 日前突然揚言再對加國重課100%關稅 ？經濟學家克魯曼表示，新的關稅威脅可能導致美、加兩國決裂，但川普與其部屬卻對為何決裂的理由公然說謊。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼27日撰文說，打從2025年初以來，川普就一再對美國北邊鄰國大肆咆哮，先是誣指加拿大對美國貿易順差2,000億美元，還莫名其妙堅稱加國銷美的能源和汽車零件形同美國提供「補貼」。

「大陸貨經由加拿大倒入美國？」 是一派胡言

實際情況並非如此。美國經濟分析局（BEA）的統計數字顯示，美國與加拿大2024年雙邊貿易大致平衡。若是斷絕貿易往來，可能嚴重傷害美、加兩國經濟。

川普去年就對眾多國家祭出新關稅，加拿大也不例外。但依照川普1.0敲定的「美墨加貿易協定」（USMCA），前身是「北美自由貿易協定」（NAFTA），許多加國產品可免關稅輸入美國市場，因而緩和川普2.0關稅的衝擊。

那麼，川普日前為何再度發飆，揚言對加拿大進口產品祭出100%關稅？乍看下，似乎是因為加拿大原先對中國大陸電動車課徵100%進口關稅，最近卻和北京達成協議，准許數量有限的大陸電動車以大幅調降的關稅進口，換取大陸向加拿大採購一些農產品。

川普見狀在Truth Social平台發文揚言著加國祭出懲罰性關稅，宣稱加拿大會淪為大陸產品進入美國市場的「卸貨港」，而且把加拿大生吞活剝得精光。

美國財政部長貝森特試圖為川普說辭解釋，他說：「我們不能讓加拿大變成一個破口，讓大陸便宜貨倒入美國。」

克魯曼則指出，貝森特並非無知之徒，應該知道自己在睜眼說瞎話，理由有二。

首先，中國只與加拿大敲定有限的協議：僅4.9萬輛大陸車適用較低關稅稅率，相當於加拿大汽車總銷量的3%左右，以及美國總銷量的0.3%。

其次，USMCA屬於自由貿易協定，並非關稅同盟，這個分別很重要。

在歐盟這樣的關稅同盟，一旦貨物入境，便可免關稅運往區內任何地點。例如，在安特衛普卸下並已繳費給海關的貨物，可留置比利時、轉運到德國或法國，無需受制於進一步的規定或費用。

對照下，USMCA准許眾多加國產品免關稅賣到美國市場，但運輸者必須完全十分繁瑣的文書作業，證明這些貨物確實是加拿大產品。不能只是把貨物從中國大陸運到加拿大，然後轉運到美國來。因此，所謂加拿大開啟一條「讓大陸貨氾濫至美國市場的渠道」，毫無道理可言。

欲祭懲罰性關稅 事關美國國力與川普顏面

克魯曼認為，川普之所以突然威脅要對加拿大祭出新關稅，絕不是要防止大陸貨傾倒至美國市場，而是多少與國力有關。加拿大與中國大陸敲定貿易協議，可藉此降低對美國依賴，這是川普不願見到的。

更重要的一點，與川普自尊受損有關。川普不會承認，但他顯然明白，加拿大總理卡尼在達沃斯的演說因勇敢直言備受全球讚譽，而川普的一席咆哮之辭，則普遍被視為認知能力退化的證據。所以，川普決定必須藉羞辱卡尼扳回一點顏面。

另有人指出川普真正的動機：他在揚言祭出懲罰性關稅的貼文中，把加拿大領導人稱為「卡尼州長」，言下之意視加拿大為美國第51個州。若川普真想達成政策目標，絕不會如此侮辱他國領導人；但若意圖征服、貶損周遭人士，就說得通了。

至於川普關稅威脅會不會真的貫徹執行？克魯曼曾表示，眾人太相信「川普總是畏縮」（TACO），其實他沒退縮的實例也很多。不過，基於與加拿大貿易戰若全面開打恐對美國一些產業導致毀滅性的後果，或許這回押注TACO的勝算高。