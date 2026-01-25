投資人找尋新的AI熱門股 記憶體業者股價飆

我的頻道

編譯陳律安／綜合外電
本月來SanDisk股價接近翻倍。（路透）
本月來SanDisk股價接近翻倍。（路透）

投資人正尋覓下一個人工智慧（AI）贏家，連先前遭忽視的高科技記憶體晶片與電腦儲存業者，股價也飆漲，反映在記憶體奇缺之際，市場近乎永無止境的需求。專家估計這波短缺至少持續到2028年

英國金融時報（FT）報導，元月初迄今SanDisk股價接近翻倍，去年8月來累計飆漲近1,100%；美光（Micron）、威騰電子（Western Digital）、SK海力士在同一時期股價也上漲三倍。這波漲勢使DE Shaw、Arrowstreet Capital等適時進場的避險基金賺進數十億美元。

百達資產管理（Pictet）多元資產策略師賽伊表示：「隨著記憶體成為AI資本支出的瓶頸，（AI題材的敘事）已轉向記憶體。」

記憶體類股本月稍早重燃漲勢，得益於AI晶片龍頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，AI記憶體很快將成為舉世最大的儲存市場。

美光、SK海力士、三星等是高速「固態」記憶體的主要生產商。輝達強大的處理器需要這種記憶體傳輸資料，來訓練和運作大型AI模型，例如ChatGPT的OpenAI等大型語言模型（LLM）。

隨著AI模型愈來愈複雜，消耗與產生的資料量也急遽攀升，帶動SanDisk等業者的快閃記憶體（flash）銷售成長。鑑於這類記憶體成本高昂，AI對資料的龐大需求，也開始嘉惠至較傳統的儲存系統製造商，如威騰電子與希捷（Seagate）的磁性硬碟。

不過，由於記憶體市場長久以來具備明顯的景氣循環特性，每隔幾年便會在供給短缺與供過於求間擺盪，導致製造商並未大幅擴充產能，特別是興建新廠需要高昂成本與漫長時間。科技顧問公司Creative Strategies的巴賈林預期，這波短缺情形至少持續到2028年。

