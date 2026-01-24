我的頻道

快訊

U23亞洲盃決賽／中國不敵日本 仍創歷史最好成績

不斷更新／冬季風暴20州緊急狀態 預計這3市最嚴重

難以做出真正差異化…vivo叫停AI眼鏡項目

記者林宸誼／即時報導
因「難以做出真正差異化」，vivo近期已叫停秘密籌備半年的AI眼鏡項目。圖為vivo總部外觀。(vivo官網)
因「難以做出真正差異化」，vivo近期已叫停秘密籌備半年的AI眼鏡項目。圖為vivo總部外觀。(vivo官網)

vivo近期已叫停秘密籌備半年的AI眼鏡項目。接近專案的知情人士透露，先前vivo已聯合歌爾股份、中科創達等ODM廠商完成多版樣品（demo）開發，涵蓋音視頻單功能型等方案，但最終因「難以做出真正差異化」終止項目。vivo執行副總裁胡柏山等高層的這一判斷，折射出行業普遍面臨的戰略困境。

先前小米集團已將第二代AI眼鏡年出貨預期，從30萬副下調至12萬副，降幅達60%；某初創品牌更是將首發備貨量砍半至5萬副。龍部玩家的收縮，與2025年「AI眼鏡元年」的狂熱形成反差。彼時，Rokid因「眼鏡提詞」功能引爆關注，理想、魅族等十多家廠商密集入局。如今大風過境，同質化競爭、生態構建的滯後與剛需場景的缺失，終於浮出水面。

新浪財經報導，AI眼鏡行業當下陷入「硬體複製」和「功能趨同」泥沼。IDC數據顯示，主流產品在構型、晶片平台、光學模組等方面高度相似，重量區間也幾乎重合。

境內供應鏈提供的成熟方案類似，導致企業在硬體層面難有突破，同時光波導鏡片、微顯示模組等關鍵元件存在產能瓶頸與良率問題，進一步擠壓了差異化探索空間。

這種硬體層面的同質化，直接導致軟體生態難以發展。當前主流AI眼鏡原生應用不足50款，多依賴手機投屏，跨設備協同能力差。

大部分使用者頻繁遭遇語音助手失靈、導航延遲卡頓等問題，根源在於端側AI算力不足，具備端雲協同功能的機型占比僅15%。

先前雷鳥創新CEO李宏偉表示，行業尚未形成「硬體-演算法-應用」的生態閉環，AI眼鏡更像手機附屬品，而非獨立計算入口，即便有硬體創新也難以轉化為優質用戶體驗。

而生態匱乏又造成了場景價值的空心化。XREAL創始人徐馳直言，當前AI眼鏡的產品體驗和產業鏈成熟度不足，功能模組需打磨提升，更像「5歲小孩的智商」，缺乏讓用戶每天持續佩戴的黏性，還指出很多產品甚至無法看清文字，核心視覺能力未完善。

SAG數據顯示，2025年全球AI眼鏡市場中，Meta以84%的市占形成壟斷，中國龍頭玩家Rokid、華為的市占僅分別為4%、3%，中小品牌生存空間被嚴重擠壓，新進入者難以通過常規產品突圍。

產品層面的同質化更是將紅海特徵推向極致。供應鏈「公版陷阱」導致主流產品在核心配置上高度重合，晶片多採用高通Snapdragon AR1平台，光學模組依賴舜宇光學等少數供應商，重量集中在36到50克區間，功能均圍繞翻譯、拍照、導航等基礎場景展開，小米與小度的產品功能重合度甚至超80%。

顯然，智慧眼鏡行業深陷同質化困局的當下，差異化探索與技術縱深發展成為企業破局的關鍵。

目前，AI眼鏡在工業巡檢、遠端維護以及教育虛擬實訓等領域已展現出顯著優勢，IDC更預測2026年垂直場景解決方案將占智慧眼鏡市占的35%，成為增長核心引擎。

IDC預測稱，2026年中國智慧眼鏡市場出貨量將突破491.5萬副，具備空間計算能力的AR/MR設備占比將從2025年的12%提升至28%，凸顯該領域的發展潛力與重要性。

IDC中國市場分析師葉青清指出，2026年將是智慧眼鏡產業的關鍵轉折。競爭正從硬體參數比拼轉向使用者體驗完整性構建。

