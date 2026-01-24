美元今年回升恐無望？ 策略師這樣說

我的頻道

編譯湯淑君／綜合外電
在美國總統川普表明不動武強奪格陵蘭，對歐洲八國課徵新關稅也作罷後，美股和美債價格反彈，唯美元仍倒地不起。美元指數（DXY）一周來跌1.9%，今年來升幅化為烏有。（路透）
在美國總統川普表明不動武強奪格陵蘭，對歐洲八國課徵新關稅也作罷後，美股和美債價格反彈，唯美元仍倒地不起。美元指數（DXY）一周來跌1.9%，今年來升幅化為烏有。（路透）

本周初，金融市場風聲鶴唳，因格陵蘭而起的美歐貿易戰似乎一觸即發，美股、美債、美元同步重挫。在美國總統川普表明不動武奪取格陵蘭，對歐洲八國課徵新關稅也作罷後，美股和美債價格自低點反彈，唯獨美元倒地不起，表現為八周來最糟。

衡量美元對一籃貨幣走勢的美元指數（DXY）一周來下跌1.9%，周線跌幅是5月23日來最大，今年來升幅化為烏有，過去12個月來跌幅將近10%。對照下，美股史坦普500指數周線僅小跌0.35%，美國公債價格歷經周間震盪，也大致回到原點。

美元獨憔悴，凸顯出川普關稅威脅反反覆覆，使市場再度瀰漫不確定性，進一步打擊美元在全球金融市場的信譽。

政策選項增 市場賣美元

渣打銀行G10外匯研究主管英格蘭德表示，就美國關稅政策而論，去年4月2日「解放日關稅」是重要分水嶺，美元之後一蹶不振，直到2025年尾才見起色。如今格陵蘭再掀波瀾，即使川普收回原先撂下的狠話，傷害已鑄成。

英格蘭德說，現在華爾街人人對可能衍生的風險提高警覺，不只是格陵蘭，也緊盯美國和歐洲以及加拿大關係的後續發展。

在這種氛圍下，原本對2026年美元可望反彈的樂觀希望，瞬間煙消雲散。他說：「我們已目睹一種模式：無論何時政策轉變，政策選項擴增，可能擾亂現狀，市場的反應就是賣出美元。」

川普政策反反覆覆，即使押注「川普總是畏縮」（TACO）似乎再度奏效，但格陵蘭風暴可能再度迫使投資人尋求避險，以因應川普不確定性。

ING外匯策略師裴索爾認為，縱有格陵蘭架構協議，「美股、美債和美元同遭拋售，或許已讓全球基金經理人的疑慮再度油然而生，很可能紛紛增加避險措施。」

富蘭克林坦伯頓研究所主管海瑟威說：「今年這三周半發生的市場事件，正開始導致外幣轉強，而美元轉弱。」

資金轉出美國  美元指數今年可能跌破90

其他專家預期，美元前路坎坷，若是「賣美元」交易動能增強，更是如此。

佛州Agile投資管理公司合夥人阿濟納洛說：「我們預期，美元指數會持續盤跌，若今年跌到95，不令人意外。」美元指數23日報97.48。

他指出，投資人為分散投資而撤離美國，資金轉進歐洲、亞洲部分地區和新興市場，將持續打壓美元。他說：「過去十年來，投資人一直加碼美國資產，如今則已領悟到，除美國外還有更好的機會。」

阿濟納洛認為，美元從去年初展開一波貶值周期，整個周期可能持續三到五年，而未來兩年到四年內，ICE美元指數可能跌破90，跌到80幾。「這波轉出美國、流入歐洲的資金輪動，是十多年來最有前景的一波，這要拜歐洲祭出額外財政刺激之賜。」

