我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

極寒風暴來襲 美航班明天大規模取消…今日5件事

近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

黃仁勳到上海了 與員工交流「H200沒人問」

記者林茂仁／即時報導
輝達執行長黃仁勳。美聯社
輝達執行長黃仁勳。美聯社

輝達執行長黃仁勳23日已抵達上海，參加輝達上海辦公室的新年晚會及供應商答謝會，並與員工互動交流，知情人士透露，黃仁勳與員工見面並回答提問，聚焦2026年晶片技術規劃，但未涉及H200晶片細節。

黃仁勳此次行程是年度例行安排，正值美國政府放寬AI晶片H200出口到中國大陸的關鍵時期，黃仁勳此行旨在強化輝達在大陸的業務合作。

新浪財經及快科技報導，黃仁勳23日再度到訪中國，首站來到輝達位於上海的新辦公室，與員工見面回並答了諸多關注的問題。知情人士透露，黃仁勳與員工見面並回答了諸多員工關注的問題，同時回顧公司2025年主要事件，主要聚焦在2026年重點晶片相關的話題，但H200這個問題還真沒人問。

據悉，黃仁勳此次來大陸行程與2025年初基本一致，主要是參加上海、北京和深圳分公司的新年晚會以及供應商答謝會。

回顧2025年初，黃仁勳的訪華之旅曾因現場給員工派發紅包的暖心舉動，引發外界廣泛關注。此後，他又兩度到訪中國，重點推進專為中國市場訂製的 H200 晶片的銷售事宜。

針對本次黃仁勳的訪華動態，輝達方面暫未對相關問詢作出回應。

事實上，黃仁勳的此次行程屬於年度例行訪問。每年這個時間點，他都會到訪中國，而今年的行程更恰逢公司發展的關鍵時期。

此前，美國政府剛剛放寬 AI 處理器的出口限制，明確允許輝達向中國市場銷售 H200 晶片。值得關注的是，在開啟中國之行前，黃仁勳還現身瑞士達沃斯論壇。他在論壇上的發言，聚焦人工智慧行業前沿趨勢，再次成為科技圈熱議的焦點。

黃仁勳 輝達 AI

上一則

黃仁勳訪中國 H200晶片銷售受關注

延伸閱讀

黃仁勳訪中國 H200晶片銷售受關注

黃仁勳訪中國 H200晶片銷售受關注
Nvidia見曙光？中國傳通知科技大廠 可準備訂購H200

Nvidia見曙光？中國傳通知科技大廠 可準備訂購H200
川普取消關稅施壓格陵蘭議題 美股四大指數連二日上漲

川普取消關稅施壓格陵蘭議題 美股四大指數連二日上漲
黃仁勳擬1月下旬訪中 拚H200晶片重啟關鍵市場

黃仁勳擬1月下旬訪中 拚H200晶片重啟關鍵市場

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)

AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

2026-01-17 10:58
企業將在地緣政治動盪升溫、經濟成長前景混沌之際，公布季度財報，全球股市多頭將迎來今年首場考驗。(美聯社)

股市多頭將迎來今年首場重大考驗 5大焦點值得關注

2026-01-18 10:46

超人氣

更多 >
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少
郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
華翁「黑」美國30多年 被ICE逮捕遭遣返

華翁「黑」美國30多年 被ICE逮捕遭遣返