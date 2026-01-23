黃仁勳到上海了 與員工交流「H200沒人問」

輝達執行長黃仁勳。美聯社

輝達 執行長黃仁勳 23日已抵達上海，參加輝達上海辦公室的新年晚會及供應商答謝會，並與員工互動交流，知情人士透露，黃仁勳與員工見面並回答提問，聚焦2026年晶片技術規劃，但未涉及H200晶片細節。

黃仁勳此次行程是年度例行安排，正值美國政府放寬AI 晶片H200出口到中國大陸的關鍵時期，黃仁勳此行旨在強化輝達在大陸的業務合作。

新浪財經及快科技報導，黃仁勳23日再度到訪中國，首站來到輝達位於上海的新辦公室，與員工見面回並答了諸多關注的問題。知情人士透露，黃仁勳與員工見面並回答了諸多員工關注的問題，同時回顧公司2025年主要事件，主要聚焦在2026年重點晶片相關的話題，但H200這個問題還真沒人問。

據悉，黃仁勳此次來大陸行程與2025年初基本一致，主要是參加上海、北京和深圳分公司的新年晚會以及供應商答謝會。

回顧2025年初，黃仁勳的訪華之旅曾因現場給員工派發紅包的暖心舉動，引發外界廣泛關注。此後，他又兩度到訪中國，重點推進專為中國市場訂製的 H200 晶片的銷售事宜。

針對本次黃仁勳的訪華動態，輝達方面暫未對相關問詢作出回應。

事實上，黃仁勳的此次行程屬於年度例行訪問。每年這個時間點，他都會到訪中國，而今年的行程更恰逢公司發展的關鍵時期。

此前，美國政府剛剛放寬 AI 處理器的出口限制，明確允許輝達向中國市場銷售 H200 晶片。值得關注的是，在開啟中國之行前，黃仁勳還現身瑞士達沃斯論壇。他在論壇上的發言，聚焦人工智慧行業前沿趨勢，再次成為科技圈熱議的焦點。