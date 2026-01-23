黃仁勳訪中國 H200晶片銷售受關注

我的頻道

中央社台北23日電
輝達執行長黃仁勳。美聯社
中國傳出限制購買輝達H200人工智慧晶片之際，陸媒今晚披露，輝達執行長黃仁勳已抵達中國訪問，首站到訪輝達上海辦公室與員工交流。他是否將與中國官員會面化解晶片銷售問題，將是此行焦點。

騰訊科技晚間報導，多名知情人士透露，黃仁勳再度到中國，首站到訪輝達位於上海的新辦公室，與員工見面並回答員工關注的諸多問題，同時回顧公司2025年主要事件。

報導引述一名知情人士說，員工提出的好幾個問題「質量不高」，主要聚焦在2026年重點晶片相關話題；至於H200晶片，「這個還真沒人問」。

報導指出，黃仁勳此行與2025年初基本一致，主要參加上海、北京和深圳分公司的新年晚會及供應商答謝會。

2025年，黃仁勳曾3度訪中，以解決特供中國市場的H20晶片銷售問題。

對於黃仁勳這次訪中，業內認為，也有為H200晶片對中國出口鋪路的目的。

新浪科技報導，對黃仁勳這次訪中事宜，輝達方面未回應媒體詢問。

美國商務部已對H200晶片出口中國發放特別許可，同時調整相關出口管制條款，為這款更高階晶片的銷售解禁。據美國智庫「進步研究院」（Institute for Progress）的報告，H200性能比H20強大約6倍。

黃仁勳日前表示，中國對輝達人工智慧（AI）晶片需求「非常高」，供應鏈已全面啟動。

不過近期傳出，中國正著手制定規則，規範本地企業可向輝達等外國製造商購買先進晶片的數量。金融時報（Financial Times）16日報導引述知情人士說，中國海關已告知報關行，輝達H200晶片不得進口。

