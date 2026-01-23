我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐

中國便宜鋼材湧入 日本去年鋼材產量降至56年最低

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
受中國持續擴大鋼材出口影響，日本去年鋼材產量寫下56年來最低。 路透
受中國持續擴大鋼材出口影響，日本去年鋼材產量寫下56年來最低。 路透

受中國出口鋼材持續逼近紀錄新高影響，日本2025年粗鋼產量下滑至1969年來最低。日本鋼廠正加速轉向印度、美國等成長市場，以維持一定規模產量和產業競爭力。

日本鐵鋼聯盟（JISF）22日數據顯示，日本2025年粗鋼產量年減4%至8,067萬公噸，全球產量排名可能下滑至第四，落後中國、印度和美國，並是1999年來首次被美國超車。

除了勞動短缺導致的建案延宕和營建需求下滑外，日本國內新車銷售的持續下滑，加上中國因素，也是鋼材需求疲軟的主因。

雖然中國粗鋼產量已呈現向下趨勢，但該國房市低迷和整體經濟放緩，導致大量低價鋼材在國內無處可去。中國將這些原本用於營建等目的的多餘鋼材轉銷海外，卻導致了全球市況惡化。

據中國產業團體，該國去年1至9月粗鋼產量下滑2.9%至7.46億噸，但國內需求卻下滑5.7%至6.49億噸，供需差距進一步擴大。

據JISF數據，中國去年1至9月出口鋼材年增9.2%至8,796萬噸，創下同期歷來新高。22日發布的初步貿易統計顯示，日本去年從中國進口的鋼材增長1.5%。

日本 印度

上一則

英特爾股價貴得「不合理」：美國版台積電？太天真

下一則

2大指標閃現警訊…投資策略師：美股熊市正蓄積動能

延伸閱讀

日本眾議院三呼萬歲下解散 「隆冬超短期決戰」選舉啟動

日本眾議院三呼萬歲下解散 「隆冬超短期決戰」選舉啟動
日本政府出手干預了？日圓兌美元短短11分鐘狂升逾1%

日本政府出手干預了？日圓兌美元短短11分鐘狂升逾1%
日動畫再傳捷報 花新導演首作殺進「柏林影展」拚金熊獎

日動畫再傳捷報 花新導演首作殺進「柏林影展」拚金熊獎
故意刁難？ 日駐重慶領事懸缺逾月 中外交部回應了…

故意刁難？ 日駐重慶領事懸缺逾月 中外交部回應了…

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)

AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

2026-01-17 10:58
企業將在地緣政治動盪升溫、經濟成長前景混沌之際，公布季度財報，全球股市多頭將迎來今年首場考驗。(美聯社)

股市多頭將迎來今年首場重大考驗 5大焦點值得關注

2026-01-18 10:46

超人氣

更多 >
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少
郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？