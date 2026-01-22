我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場轉盤前擠爆「行李懶人」這行為最讓旅客討厭

紐約護士大罷工第10天…州長、市長敦促下重啟談判

日本上月出口 連續第四個月成長

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本東京附近的川崎港貨櫃碼頭。 美聯社
日本東京附近的川崎港貨櫃碼頭。 美聯社

日本2025年12月整體出口年增5.1%，雖不如分析師平均預期值6.1%，仍實現出口連續第四個月成長，主要是儘管北京當局和日本在外交上爭吵，但來自中國的需求持穩。

日本財務省今（22）日表示，上個月的出口成長主要由半導體零組件、非鐵金屬帶動。

在上月，日本對中國出口成長5.6%，由原物料、電子零件領軍；對美出口下滑11.1%，被汽車和汽車零件拖累；對歐盟出口成長2.6%。整體進口成長5.3%。經調整後的貿易順差為1,057億日圓（6.67億美元）。

出口數字好壞參半，預料不會影響日本銀行（央行）的漸進升息路徑。市場普遍預期，才剛在上月升息的日銀，本周五會議後，將維持利率不變。

日銀已暗示，只要物價和成長發展符合預期，將會持續升息。

日本與中國的貿易能否維持穩定，一直是日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發北京抗議以來，大家關心的一大重點。這個月稍早，北京追加宣布要限制一些涉及軍民兩用的物品銷往日本，也準備對關鍵的晶片製造原料展開反傾銷調查。

若看去年全年，日本整體出口年增3.1%，不過對中國和美國出口分別減少0.4%和4.1%。

日本 高市早苗 央行

上一則

比2021尤里風暴更冷 美天然氣兩日狂飆50% 極地寒流恐重創產量

延伸閱讀

南部空軍發視頻：不許有人對我大聲說話 網酸：打嘴炮

南部空軍發視頻：不許有人對我大聲說話 網酸：打嘴炮
義總理訪日變身小粉絲 合影「北斗神拳」作者掀熱議

義總理訪日變身小粉絲 合影「北斗神拳」作者掀熱議
南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了

南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了
高市早苗減免消費稅財源不明 市場憂重演「特拉斯時刻」日債遭拋售

高市早苗減免消費稅財源不明 市場憂重演「特拉斯時刻」日債遭拋售

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)

AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

2026-01-17 10:58

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台