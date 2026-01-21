OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

我的頻道

編譯湯淑君／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼。路透
OpenAI執行長奧特曼。路透

曾與傳奇投資人彼得林區共事的前富達明星基金經理人諾伯（George Noble）警告，人工智慧（AI）新創公司OpenAI現在充斥著「天文數字般」的風險，並建議減碼「七大巨頭」科技股。

細數OpenAI種種警訊

美股史坦普500指數20日重挫2%，科技股首當其衝，「七大巨頭」科技股市值合計蒸發6,830億美元。諾伯發布研究報告說：「依我之見，接下來的發展是：AI炒作周期正觸頂，報酬率遞減愈來愈無法隱藏。競爭者正急起直追。」

諾伯是備受敬重的華爾街老將，1980年代初期任職於富達投資公司，與傳奇投資人彼得林區是同事，並掌管富達第一支國際基金「富達海外基金」，締造一連數年基金績效稱冠全美的佳績。他也曾推出兩支避險基金。

諾伯在周一在社群平台X上發文警告，OpenAI此刻正分崩離析，並列舉已觀察到的諸多警訊，包括競爭對手崛起、ChatGPT流量下滑等。虧損嚴重是另一大問題，據德意志銀行估計，該公司在轉盈之前，累計現金流量可能是負1,430億美元。

他說：「數十年來，我目睹太多公司內爆，這一家公司具備所有值得警戒的跡象。」

電影「大賣空」原型人物貝瑞也分享諾伯的文章，並加上評語說：「這不令人意外，也不會止於OpenAI。」貝瑞因料中2008年金融海嘯而聲名大噪，近來頻頻示警AI投資熱潮有泡沫化之虞。

諾伯還說：「最容易摘的果實沒了。每一步漸進式的改良，都需要更多的電腦，更多的資料中心和更多的電力。」他還指出，OpenAI還遭遇GPT-5挫敗、「人才出走」，且被富豪馬斯克告上法庭。

估值也太高。他說：「2030年之前，OpenAI必須每年產生2,000億美元的營收，才能合理化他們的預測。那相當於五年後成長15倍，期間成本還持續呈爆炸性成長。」

其他AI概念股也潛在高風險

除了OpenAI之外，諾伯認為其他AI概念股也潛在高風險，估值太高了。他建議：「 若你因為押注AI基建股，而對七大巨頭科技股有曝險，宜考慮減持。科技革命承諾與實際成果之間的落差，從來沒這麼大過。」

諾伯認為，此刻俗稱「聰明錢」的專業投資人，資金已轉進「估值真正能反映基本面」的股票。他說：「相對於大型科技股而言，中小型股目前的交易價格接近十年低點，同時盈餘成長僅小幅下滑。」

諾伯在另一則X貼文中提及美國與格陵蘭爭執，他認為，倘若歐盟祭出有「貿易火箭筒」之稱的反脅迫工具，美國大型科技股麻煩就大了，將面臨「1,080億美元的報復性關稅，外加美國服務、採購市場准入、監管審核、智慧財產權（IP）保護全面受限。這將重創大型科技股、金融股和數位經濟，也就是美國占上風的領域。」

他說：「聰明錢正調整投資部位：減持美國大型股。並加碼黃金和白銀。加碼不需仰賴跨大西洋穩定的資產。容我重申，這不是因為格陵蘭很重要...而是因為一旦外交政策變成國內政治的釋壓閥，而貿易夥伴國的回應是以公信力戰爭取代談判，市場將進入凶險難測的未知領域。」

