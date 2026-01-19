AI新石油發威 記憶體料續登2026「抗跌硬通貨」保值榜

中國二手交易平台轉轉19日發布「2025二手消費年度洞察」並預計黃金、記憶體以及部分高奢品2026年依然會進入保值榜單的TOP5。路透

中國二手交易平台轉轉19日發布「2025二手消費年度洞察」顯示，黃金、記憶體、數碼相機、女包和高奢手錶已成為年度「抗跌硬通貨」。該平台預計黃金、記憶體以及部分高奢品2026年依然會進入保值榜單的TOP5。

隨著記憶體在AI 浪潮下缺貨，價值也水漲船高，甚至被視為AI時代下的「新石油 」。去年7月以來，全球各類儲存產品價格漲幅遠超產業預期，「一盒記憶體堪比上海一套房」的話題一度登上熱搜。伴隨在AI伺服器需求持續擴張、排擠消費性產能的結構性影響下，業界認為2026年DRAM與NAND價格走勢維持強勢。

洞察報告顯示，轉轉平台2025年記憶體品類整體交易價格年漲幅達200%。其中記憶體DDR5、DDR4 二手交易價格漲幅接近三倍。記憶體品類價格明年預計還有上漲趨勢。

全球高科技產業研究機構TrendForce集邦諮詢數據指，2025年9月以來，DDR5（也就是第五代雙倍數據率存儲器）的記憶體價格上漲超300%，DDR4記憶體漲幅也超150%。

大象新聞報導，深圳華強北電子市場一位電腦組裝商近日展示了最新的存儲產品報價單。該組裝商表示，一款鎧俠2T硬盤的價格從12月初的約人民幣1,000元上漲至1,500元，金百達的一款32*2記憶體則從人民幣3,000元上漲至4,500元，漲幅均在50%左右。記憶體漲價已經到一天一個價，華強北商戶稱，「現在差不多每天往上漲40元到50元。」

黃金依然是二手平台的保值品項，轉轉黃金回收業務去年10月至今諮詢量較上期增長120%，交易訂單量增長150%。其黃金回收業務近期創下新高。

第一財經報導，轉轉集團黃金回收業務負責人王鑫表示，黃金回收客戶有三種狀況：第一種情況是客戶為投資客，常年進行黃金實物、現貨或者期貨交易，此時出手原因多為黃金價 格已經到達了心理預期；第二種情況是客戶擁有一些黃金首飾，考慮到物品長期閒置以及金價持續上漲，在此時選擇變現；第三種情況是客戶現階段有資金需求，通過黃金回收實現變現。