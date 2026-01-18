股市多頭將迎來今年首場重大考驗 5大焦點值得關注

企業將在地緣政治動盪升溫、經濟成長前景混沌之際，公布季度財報，全球股市多頭將迎來今年首場考驗。(美聯社)

全球股市多頭正迎來今年首場關鍵考驗：在地緣政治動盪升溫、經濟前景混沌但股票估值已高之際，全球各地的企業將公布財報。

經過連三年漲勢後，全球股市估值普遍都高於長期平均水準，MSCI世界指數目前的預估本益比為20倍，高於其十年中位數的17倍。市場憂心，世界股市的漲勢若要延續，勢必得仰賴企業獲利進一步擴張，以及經濟持續成長。

彭博行業研究（BI）彙編數據顯示，以美國而言，分析師預期，史坦普500指數企業上季獲利年增逾8%，今年各季獲利成長幅度也將達11%以上。亞洲企業去年第4季獲利成長預料年增14%，歐企獲利年增幅預估略高於1%。

Premier Miton Investors投資長伯瑞爾（Neil Birrell）表示，「目前市場估值水準，幾乎不容企業獲利成長出現任何令人失望的表現。若2026年財測開始遭到下修，這波漲勢將面臨重大風險」。

今年，人工智慧（AI ）勢將繼續主導財報季，企業獲利預測也將受到嚴加檢視。投資人本季將密切關注幾個關鍵議題如下：

更廣泛的成長：資金開始流向銀行、消費品業者與礦業等傳統產業，因市場押注經濟成長動能將不再集中於AI。

對AI嚴格檢視：投資人對AI題材轉趨挑剔，對那些持續大舉投資相關技術、卻缺乏明確報酬證據的個股，投資意願明顯不足。Meta上季宣布支出計畫「嚇壞」市場後，股價下跌7%；甲骨文也因發債籌資而股價重挫。依美銀（BofA）數據，Meta、微軟、亞馬遜、Alphabet與甲骨文今年支出合計多達5,300億美元。

關稅 與油價 疑慮：美國已調降對台關稅稅率至15%，但這也導致企業必須再次調整預測模型。另外，若美國最高法院判定川普關稅違憲，美國恐得退還數十億美元關稅，這將再度顛覆企業數月來的供應鏈規劃。美國日前逮捕委內瑞拉總統，也使判斷油價走勢變得困難，因此舉使委國龐大的石油儲備成為變數。

國防支出熱潮：華府的好戰言辭已促使多國政府相繼提高國防支出，推動如德國萊茵金屬（Rheinmetall）與南韓韓華航太等軍工股大漲。市場預期，軍工業今年獲利必得表現亮眼，才足以支撐目前看來已顯偏高的估值。

國際樂觀情緒：彭博分析師預期，今年歐企整體獲利可望成長近11%，樂觀情緒多半集中於金融類股。成長與通膨前景趨穩，預期支撐放款成長，且銀行股估值仍屬該區域最便宜類股之一。

投資人也將緊盯路易威登（LVMH）和開雲集團（Kering）等精品業者，以及福斯汽車（VW）與賓士集團，藉此觀察中國經濟，特別是當地消費者動向。