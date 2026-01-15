我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

欠逾萬卡債 前芝市長萊特福特遭信用卡公司提告

美國初領失業金人數降至19.8萬人 低於預期

美股早盤／台積救全村 ADR飆高4% 科技股勁揚

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股15日早盤四大指數攀高。路透
美股15日早盤四大指數攀高。路透

台積電財報讓市場對人工智慧（AI）重振信心，帶動科技股反彈，美股15日早盤四大指數全面攀高。

道瓊工業指數15日早盤上漲0.4%，史坦普500指數漲0.5%，那斯達克指數漲0.7%，費城半導體指數漲3%。

台積電ADR衝高4%。台積電財報亮眼，今年編列的資本開支在520億-560億美元，至少比去年高出25%，凸顯對全球AI熱潮長期持續的信心，並預測今年營收成長接近30%，高於分析師預期。

台積電的晶片製造設備供應商艾司摩爾（ASML）跳高7%、應用材料走升9%。AI大廠輝達上揚2%、超微（AMD）上揚4%。

美國朝野兩黨議員15日提案，欲成立25億美元的關鍵礦物儲備，以穩定市場價格、並鼓勵本土開採與加工。華府決策者認為中國大陸操控鋰、鎳、稀土等關鍵礦物價格，阻撓美國企業發展。但美國稀土商MP Materials逆勢下挫3%。

美國上周初領失業救濟人數，意外減少9,000人至19.8萬人，低於市場估計的21.5萬人。

摩根士丹利與高盛公布上季財報，股價走高。美國總統川普先前提議，設定10%的信用卡利率上限，導致金融股承壓。

台積電 AI 稀土

上一則

台積帶動歐洲半導體股齊揚 ASML市值衝破5,000億美元大關

下一則

AI與另外2大風險糾纏成一團 專家警告：分散曝險以防股災

延伸閱讀

台積電的甜蜜負荷：AI晶片需求暴衝產能追不上 Nvidia、博通搶破頭

台積電的甜蜜負荷：AI晶片需求暴衝產能追不上 Nvidia、博通搶破頭
台積帶動歐洲半導體股齊揚 ASML市值衝破5,000億美元大關

台積帶動歐洲半導體股齊揚 ASML市值衝破5,000億美元大關
DeepSeek震撼股市未阻西方AI熱潮 算力與競爭是關鍵

DeepSeek震撼股市未阻西方AI熱潮 算力與競爭是關鍵
Nvidia新晶片全面量產 費半勁揚 台積ADR漲近2%

Nvidia新晶片全面量產 費半勁揚 台積ADR漲近2%

熱門新聞

億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
史坦普全球警告，銅供應短缺恐釀成系統性風險。 路透

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

2026-01-08 09:17
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
BCA Research策略師喬許分析歷史數據發現，這波AI投資熱潮可能在2026年底前終結。路透

AI股狂熱何時退燒？策略師：2026年底前投資泡沫就會終結

2026-01-10 10:27

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議
七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役

七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役
咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好
4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望

4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望