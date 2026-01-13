我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

美股早盤／通膨報喜 四大指數漲跌互見 費半勁揚

編譯陳苓／綜合外電
美股13日早盤四大指數漲跌互見。（美聯社）
美股13日早盤四大指數漲跌互見。（美聯社）

投資人評估最新的美國通膨數據，並研究剛起跑的企業財報季表現，美股13日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤下挫0.3%，史坦普500指數遊走平盤，那斯達克指數上揚0.3%，費城半導體指數上漲1%。輝達挫低0.1%、台積電ADR走高1%。

英特爾與超微（AMD）分別漲5%、6%，KeyBanc Capital Markets將兩家公司的股票評等，從「中立」升至「加碼」，原因是2026年的伺服器中央處理器（CPU）均大致銷售一空。

美國勞工統計局13日公布，去年12月的消費者物價指數（CPI）月增0.3%，年增2.7%，雙雙符合市場預期。剔除波動較大的糧食和能源價格的核心CPI，月增0.2%、低於外界估計；年增2.6%，更打平四年低點。

外界認為，聯準會（Fed）在本月27、28日會議上，可能按兵不動。據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市場估計今年將兩度降息1碼，預計在6月啟動。

TradeStation主管羅素說，鑒於Fed主席即將換人，今日數據大概不會對Fed政策有太大影響，但可望讓降息預期持續，有助支持風險胃納。

摩根大通（小摩）股價走低0.7%。這家投銀替美企財報季拉開序幕，僅管小摩的投資銀行收入意外減少，但整體表現優於預期。

L3Harris Technologies攀升2%，美國國防部擬於該公司飛彈部門，以可轉換優先證券的形式投資10億美元，強化美國政府與國防大廠之間的關係。

降息 費城 台積電

上一則

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

下一則

瑞銀：中國2026房市續下行 短期消費承壓但中期有望回升

延伸閱讀

美國核心CPI低於預期 美股期指衝高

美國核心CPI低於預期 美股期指衝高
Fed鮑爾遭施壓 跨黨派財經大老嚴詞批評 債券專家警告利率恐上揚

Fed鮑爾遭施壓 跨黨派財經大老嚴詞批評 債券專家警告利率恐上揚
美股財報季本周登場 添多頭氛圍 本季估增12.6%

美股財報季本周登場 添多頭氛圍 本季估增12.6%
中國上月CPI增0.8% 寫三年來新高

中國上月CPI增0.8% 寫三年來新高

熱門新聞

億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
史坦普全球警告，銅供應短缺恐釀成系統性風險。 路透

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

2026-01-08 09:17
泰勒絲戴著Tambour金色腕表。（圖／路易威登提供）

泰勒絲帶動正裝表風潮 名貴腕表二手行情攀兩年新高

2026-01-08 02:20
輝達執行長黃仁勳5日在年度消費電子展（CES 2026）前舉行的「Nvidia Live at CES 2026」發言。(路透)

加州11月可能公投億萬富豪課稅 黃仁勳：課就課吧

2026-01-06 21:16
BCA Research策略師喬許分析歷史數據發現，這波AI投資熱潮可能在2026年底前終結。路透

AI股狂熱何時退燒？策略師：2026年底前投資泡沫就會終結

2026-01-10 10:27

超人氣

更多 >
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌

重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌
這五個城市生活成本媲美墨西哥 不用離美也能愜意退休

這五個城市生活成本媲美墨西哥 不用離美也能愜意退休
伊朗鎮壓示威者恐已6千死 社群影片揭屍體成堆

伊朗鎮壓示威者恐已6千死 社群影片揭屍體成堆
好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事