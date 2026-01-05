亞股沸騰 台日韓股市同創新高 MSCI新興市場指數突破紀錄

台灣、日本與南韓股市5日同創歷史新高，帶動亞股締造紀錄。（本報系資料庫）

台灣、日本與南韓股市5日同創歷史新高，帶動亞股締造紀錄，整體新興市場 指數五年來首度刷新高點，反映在亞洲科技股持續上漲帶動下，風險偏好擴散至整個開發中國家。

MSCI新興市場指數周一盤中勁揚1.7%，報1430.08點，突破五年前創下的高點。台積電與三星電子是推升該指數走高的主要功臣，兩者股價皆上漲逾6%。

台日韓三地股市氣勢如虹，盤中都大漲超過3%；台股衝破3萬點大關，日經225指數盤中上漲超過1500點，51909點，接近歷史高點，而日本東證股價指數和南韓Kospi指數都創下新高。這帶動MSCI亞太指數連續第三天上揚，同步朝歷史新高邁進。

這波漲勢反映投資人對與人工智慧（AI ）相關資產的強勁需求，而AI仍是全球股市的關注焦點。

新興市場資產在新年伊始開局表現亮眼，分析師預期這股動能可望延續。開發中國家股票去年大漲逾30%，創下2017年以來最大年度漲幅，且八年來首次跑贏美股同類資產，進一步強化市場對多年期資金流入循環正在展開的樂觀預期。

亞洲對這波新興市場漲勢的貢獻尤其顯著，因其在AI供應鏈 中扮演關鍵零組件供應者的角色。然而，這些漲幅也伴隨著一些隱憂。隨著市場升溫，部分大型AI與科技公司的股價因估值疑慮出現震盪，引發市場擔心該產業的漲勢可能進入更為波動的階段。

盛寶銀行首席投資策略師查娜娜表示：「短期內，新興市場仍可獲得支撐，但走勢可能是選擇性、顛簸前行，而非一路直線上漲。利多在於，只要全球風險偏好維持穩健，亞洲科技與AI供應鏈的動能仍可持續推升指數。」