亞股2026年面臨AI泡沫疑慮和政策分歧挑戰 聚焦5趨勢

編譯林聰毅／綜合外電
投資人擔心AI泡沫以及亞洲各國的利率政策分歧，可能為亞股的漲勢帶來逆風。(歐新社)

亞洲股市今年初的漲勢凌厲，但人工智慧（AI）泡沫疑慮與亞洲各國利率路徑分歧，可能成為這波漲勢的逆風。

亞洲與全球AI供應鏈的緊密聯繫，使其極易受華爾街的風吹草動影響，因此AI是否出現泡沫成為投資人關注焦點。亞洲各國政策分歧將是影響亞股走向的另一因素，中國大陸和印度專注於成長，而日本、澳洲和紐西蘭則傾向於抑制通膨。此外，資金也可能輪動至被認為更能抵禦外部衝擊、但表現相對落後的股票。

今年亞股投資人可能需關注以下五個領域：

AI熱潮：去年AI投資熱潮是亞股表現優於全球股市的關鍵，並延續至今年首個交易日。有些人認為，估值較低的亞股，是投資AI的較佳選擇，但也有人認為，台韓等市場集中在少數幾家大型科技公司身上，風險也較高。

香港瀚亞投資的亞洲股票投資組合專家黃嘉權認為，去年底AI類股的低迷表現，較像「AI疲乏」、而非泡沫，若整體AI資本支出回落、或獲利成長動能開始惡化，就會有一些風險。

投資人看好北京科技自主政策：相對於華爾街審慎面對AI狂熱，中國大陸正加速推動科技自主，推升市場對中國大陸晶片製造商的樂觀情緒。北京正考慮推出高達700億美元的獎勵計畫，以扶持半導體產業。中國大陸科技股的低估值低，也吸引投資人湧入。

央行政策走向分歧：美國聯準會（Fed）的政策前景將繼續左右亞洲的資本流動和風險情緒，但亞洲各國的貨幣政策前景卻各異，日本銀行（央行）可能更積極升息。紐西蘭央行暗示降息循環可能已結束，澳洲央行預料將轉向緊縮，同時，印度利率可能維持低迷，泰國、馬來西亞及中國大陸也更聚焦支持成長。

資金輪動至表現相對落後的印度與東南亞股市：一些尋求多元化投資的投資人，正準備進軍表現較落後的市場，例如印度和印尼股市。去年東南亞的整體表現落後整個亞洲地區，安本基金經理人黃新耀建議，能選擇現金流穩健、較不受總體政經影響，又提供高股息的企業。

韓股,5000點可期：首爾Kospi指數2日收在4,300點以上，繼續朝總統李在明所設定的5,000點目標邁進。這波多頭走勢能否持續，除了AI題材，還將取決於政府能否進一步改善公司治理，以及採取措施提振小型股。

