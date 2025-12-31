我的頻道

海關要求解鎖手機 美公民與綠卡者一定要配合嗎？

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

美股早盤／苦候聖誕行情 四大指數盡墨 台積ADR逆漲

編譯陳苓／綜合外電
美股四大指數早盤盡墨。路透
2025年最後一個交易日，美股四大指數早盤盡墨。今年全年美股漲幅料達兩位數，可望為連續第三年締造此種佳績。

道瓊工業指數在31日早盤小跌0.18%，史坦普500指數跌0.1%，那斯達克指數跌0.1%，費城半導體指數跌0.1%。

輝達上揚0.7%、台積電ADR上揚1.3%。據傳中國科技業者下定逾200萬個輝達H200晶片，但輝達庫存僅有70萬個，為此找上台積電洽談增產事宜。

美國31日公布初領失業救濟數據，意外降至一個月新低。12月27日為止當周，初領人數減少1.6萬至19.9萬人，低於市場估計的22萬人。

耶誕行情至今尚未現身，截至30日為止，耶誕節過後的三個交易日，美股均收跌。耶誕行情是指一年的最後五個交易日，與隔年的頭兩個交易日，史坦普500指數在這段期間往往會走高。

金銀價格連兩日回落。芝加哥商品交易所集團（CME Gruop）宣布，再次調漲黃金、白銀、鉑金、鈀金的保證金，訂於31日盤後生效。投資人獲利出場，31日貴金屬價格下挫。金價今年來飆高逾66%、銀價飆逾165%。

訪調顯示，分析師預測，史坦普500明年將再次出現兩位數漲幅，但不少人擔心，明年多數時間股價可能陷入盤整。

AI熱潮在今年稍晚略為退燒，連科技七雄表現都出現分歧。Alphabet今年來漲幅居冠、達65%以上；亞馬遜墊底、僅漲約6%。

個股方面，Nike走高1.8%，因公司執行長購入100萬美元的自家公司股票。

輝達 史坦普500 美股

華爾街老手料中銀價震盪 警告押對寶投資人注意臨界點

中調整人民幣匯率指數貨幣權重：美元歐元均下降

