我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

華爾街老手料中銀價震盪 警告押對寶投資人注意臨界點

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
近幾個月大漲的銀價本周出現震盪，華爾街老將布蘭特警告投資人注意市場臨界點。 路透
近幾個月大漲的銀價本周出現震盪，華爾街老將布蘭特警告投資人注意市場臨界點。 路透

近幾個月來狂漲的白銀價格，在2025年最後一周像坐上雲霄飛車，大起大落。白銀現貨本周一（29日）收盤大跌9%，隔天強漲5.8%，但周三盤中一度又跌近8%。

早在上周末，就有一名華爾街老將警告，這種貴金屬的投資人得多加小心。從事大宗商品交易近50年、在X上追蹤人數超過84萬人的交易權威布蘭特（Peter Brandt），12日27日（上周六）發文恭喜那些近幾個月因押注白銀而賺大錢的投資人，但同時也警告市場可能瞬間風雲變色。

他表示：「押對寶總是讓人開心。但要曉得這件事，變動可能遠遠超越所有預期，頂峰總是說來就來，一回檔則幾乎總是回到滿。」

結果市場29日確實大轉向，在當天稍早首次漲破每英兩80美元後，白銀價格收盤回跌到約72美元左右，30日盤中又大漲8%至約78美元。白銀期貨價格今年已飆漲逾150%。

在29日銀價大跌後，布蘭特又再發文表達擔憂。他表示，幾乎在每個市場周期裡，即使是那些發誓過絕不脫手的「死多頭」，也不可避免會達到一個「顧不得價格變零或100萬」的臨界點，承受的痛苦多到讓他們想要退出。

布蘭特表示，他「不確定」銀市是否已到了那個臨界點，但時間會證明一切。

華爾街

上一則

解讀2025年市場大事 推敲對明年的影響

延伸閱讀

解讀2025年市場大事 推敲對明年的影響

解讀2025年市場大事 推敲對明年的影響
華爾街對中國預測大翻車：今年降息幅度比預期小 人民幣逐步走升

華爾街對中國預測大翻車：今年降息幅度比預期小 人民幣逐步走升
交易獲利了結 銀價大震盪 暴漲又暴跌

交易獲利了結 銀價大震盪 暴漲又暴跌
白銀急殺嚇退多頭 今年驚人漲勢是否開始失速？

白銀急殺嚇退多頭 今年驚人漲勢是否開始失速？

熱門新聞

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
台積電。(歐新社)

美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持

2025-12-26 13:59

超人氣

更多 >
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」

4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
這個絲路上國家 2026年起美國旅客可免簽

這個絲路上國家 2026年起美國旅客可免簽