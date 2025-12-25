我的頻道

75年前在疏散朝鮮難民的勝利號貨輪誕生的5名聖誕寶寶 人生際遇曲折

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

編譯陳律安／綜合外電
若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎時常在X上鼓吹買進黃金、白銀、比特幣乙太幣，若投資人年初對這些資產投入1,000美元，在歲末時分，會繳出何種投資績效？

今年以來，比特幣下跌約5%、乙太幣年初迄今下跌約12%、黃金同期激漲71%，白漲漲勢更驚人，累積約148%的漲幅。

這也意味著，若投資人年初將手上的1,000美元平均分配在黃金、白銀、比特幣及乙太幣這四項資產，報酬約為1,505美元，投報率約為50%，但主要收益源自貴金屬，抵銷了加密貨幣的跌幅。

若在2025年初投資比特幣1,000美元，資產現值約為950美元。比特幣近期震盪劇烈，又面臨金融環境趨緊與資金轉向傳統避險工具的壓力。不過，清崎仍一再強調，比特幣是對抗法幣崩解的「數位保險」。

乙太幣表現更弱，投入1,000美元目前約僅值880美元，反映加密資產市場普遍的避險情緒、競爭加劇、以及對全球流動性高度敏感。

黃金則位居今年強勢資產之列，1,000美元的投入目前增至約1,710美元。支撐力來自通膨疑慮、地緣政治緊張、貨幣政策轉向寬鬆預期，以及各國央行穩定買盤。清崎長期視黃金為「真正的貨幣」，是對抗貨幣貶值的避險工具。

白銀則繳出最亮眼報酬，1,000美元現值可達約2,480美元，漲勢受到避險買盤推升，加上能源轉型帶動的強勁工業需求。清崎一向認為，白銀因同時具備貨幣與工業用途屬性，漲幅潛力優於黃金，而2025年的走勢顯然印證了這點。

