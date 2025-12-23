美Q3 GDP成長4.3% 兩年來最強表現

美國第3季國內生產毛額(GDP)成長4.3%，為兩年來最強表現。圖為紐約一家百貨公司。(歐新社)

美國商務部 23日表示，今年第3季國內生產毛額（GDP）成長4.3%，增速高於前一季的3.8％，更遠超路透預估的3.3%。DXY美元指數跌幅一度收斂，美股期指仍在平盤之下波動。

路透報導，上季GDP之所以如此強勁，主要是靠消費者花錢不手軟帶動，但在生活成本不斷上升、且政府關門 的影響逐漸發酵之後，消費動能似乎已開始減弱。

上季消費支出增加3.5%，比第2季的2.5%來得大，主要是消費者在9月30的電動車 稅務抵減優惠到期前，搶購電動車。10月和11月的汽車銷售下滑，其他領域的消費則好壞參半。

國會預算辦公室（CBO）曾估算，美國政府關門可能讓第4季GDP成長率少了1至2個百分點。

儘管第4季已接近尾聲，但第3季的GDP數據直到現在才公布，主要是與其他聯邦統計機關一樣，受10月的政府停擺影響。商務部也一直在加緊補發數據，但最近公布的數據，都讓外界質疑這些數字是否失真，無法反映美國真正的經濟狀況。

