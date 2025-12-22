我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小心「鏟雪效應」 專家警告：這些人風險高

克魯茲擬再選總統？將與范斯正面對決

英媒揭騰訊向日企砸逾12億美元 繞道使用輝達頂尖AI晶片

中央社倫敦22日綜合外電報導
英媒指出，中國科技巨擘騰訊借道海外，得以合法運用日企持有的輝達頂尖人工智慧（AI）晶片。(路透)
英媒指出，中國科技巨擘騰訊借道海外，得以合法運用日企持有的輝達頂尖人工智慧（AI）晶片。(路透)

美國出於國安考量，限制對中國出口輝達（Nvidia）公司的先進晶片，但英媒指出，中國科技巨擘騰訊借道海外，得以合法運用日企持有的輝達頂尖人工智慧（AI）晶片。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，握有先進B200晶片的日本軟體服務商Datasection在大阪郊外設有一座資料中心，在那裡，作為客戶的騰訊得以運用輝達的尖端半導體。

報導指出，行銷解決方案公司Datasection去年大舉轉型，成為AI資料中心經營者。在那之後，Datasection與某個大客戶簽訂超過12億美元的合約，讓對方得以使用公司1萬5000個輝達Blackwell處理器中的一大部分。

知情人士透露，這家透過第三方與Datasection合作的大客戶就是騰訊。

在華府限制輝達尖端硬體出口至中國之際，上述交易讓騰訊得以利用合法但充滿地緣政治爭議的策略，來使用先進AI晶片。

這項布局也讓Datasection成為亞洲規模最大的雲端新秀公司（neocloud）之一，與美國CoreWeave、歐洲Nebius等同業一樣，透過向全球科技大廠出租輝達GPU（繪圖處理器）來實現迅速成長。

Datasection執行長石原典彥（Norihiko Ishihara）接受金融時報採訪時表示：「不到半年前，5000顆B200晶片就足以支援AI模型，但現在已經不夠，1萬顆才是最低需求。這一行真瘋狂。」

Datasection的發展也反映中國大型科技企業在美國限制下，被迫尋找海外途徑來使用輝達的頂規晶片，帶動亞洲各地配備Blackwell處理器的AI資料中心崛起。

前美國總統拜登（Joe Biden）時代的法規本來打算堵住這個法律漏洞，不過今天5月遭現任總統川普（Donald Trump）廢除。Datasection隨即加快腳步，完成大阪這筆交易。

本月稍早，川普批准向中國銷售一款效能較低的晶片，這可能讓騰訊等公司能夠再度運用輝達的半導體，來建設自己的AI資料中心。

但伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）分析師林慶元（Qingyuan Lin，音譯）認為，對中國科技業者來說，與其購買輝達晶片，選擇海外運算這項替代方法可能更具吸引力。

知情人士透露，騰訊及其同業阿里巴巴、字節跳動都在海外訓練AI模型。

輝達 AI 川普

上一則

美企推動AI策略 2025年為此裁員近5.5萬人

延伸閱讀

安世爭議有解？ 中商務部：已對民用晶片出口予以豁免

安世爭議有解？ 中商務部：已對民用晶片出口予以豁免
騰訊AI首席科學家僅27歲 他曾在高考睡覺錯失全省第一

騰訊AI首席科學家僅27歲 他曾在高考睡覺錯失全省第一
Nvidia輸中H200晶片 首批傳春節前出貨

Nvidia輸中H200晶片 首批傳春節前出貨
記憶體的「Nvidia時刻」到？傳三星/SK海力士 本季毛利率將超車台積

記憶體的「Nvidia時刻」到？傳三星/SK海力士 本季毛利率將超車台積

熱門新聞

專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
MIT機器人專家布魯克斯認為，目前人形機器人的研究方式走錯了方向。路透

MIT專家：在人形機器人燒錢無效 大把資金恐打水漂

2025-12-17 09:25
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10
那斯達克（Nasdaq）擬延長交易時間。 (美聯社)

美股「永不睡覺」時代來了？那斯達克計劃交易時間延長至23小時

2025-12-15 19:47

超人氣

更多 >
便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因

川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因
聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達

聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達