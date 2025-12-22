英媒揭騰訊向日企砸逾12億美元 繞道使用輝達頂尖AI晶片

英媒指出，中國科技巨擘騰訊借道海外，得以合法運用日企持有的輝達頂尖人工智慧（AI）晶片。(路透)

美國出於國安考量，限制對中國出口輝達 （Nvidia）公司的先進晶片，但英媒指出，中國科技巨擘騰訊借道海外，得以合法運用日企持有的輝達頂尖人工智慧（AI ）晶片。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，握有先進B200晶片的日本軟體服務商Datasection在大阪郊外設有一座資料中心，在那裡，作為客戶的騰訊得以運用輝達的尖端半導體。

報導指出，行銷解決方案公司Datasection去年大舉轉型，成為AI資料中心經營者。在那之後，Datasection與某個大客戶簽訂超過12億美元的合約，讓對方得以使用公司1萬5000個輝達Blackwell處理器中的一大部分。

知情人士透露，這家透過第三方與Datasection合作的大客戶就是騰訊。

在華府限制輝達尖端硬體出口至中國之際，上述交易讓騰訊得以利用合法但充滿地緣政治爭議的策略，來使用先進AI晶片。

這項布局也讓Datasection成為亞洲規模最大的雲端新秀公司（neocloud）之一，與美國CoreWeave、歐洲Nebius等同業一樣，透過向全球科技大廠出租輝達GPU（繪圖處理器）來實現迅速成長。

Datasection執行長石原典彥（Norihiko Ishihara）接受金融時報採訪時表示：「不到半年前，5000顆B200晶片就足以支援AI模型，但現在已經不夠，1萬顆才是最低需求。這一行真瘋狂。」

Datasection的發展也反映中國大型科技企業在美國限制下，被迫尋找海外途徑來使用輝達的頂規晶片，帶動亞洲各地配備Blackwell處理器的AI資料中心崛起。

前美國總統拜登（Joe Biden）時代的法規本來打算堵住這個法律漏洞，不過今天5月遭現任總統川普 （Donald Trump）廢除。Datasection隨即加快腳步，完成大阪這筆交易。

本月稍早，川普批准向中國銷售一款效能較低的晶片，這可能讓騰訊等公司能夠再度運用輝達的半導體，來建設自己的AI資料中心。

但伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）分析師林慶元（Qingyuan Lin，音譯）認為，對中國科技業者來說，與其購買輝達晶片，選擇海外運算這項替代方法可能更具吸引力。

知情人士透露，騰訊及其同業阿里巴巴、字節跳動都在海外訓練AI模型。