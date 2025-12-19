我的頻道

犯罪份子獲得川普特赦 受害者賠償金泡湯

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

川普媒體60億美元合併核融合開發商TAE 股價狂飆

編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普7月參加賓州能源高峰會。 路透
美國總統川普旗下的「川普媒體科技集團」（TMTG）進軍核融合產業，18日宣布以超過60億美元，與未上市的核融合開發商TAE科技公司，從社群媒體事業轉型為核融合業者，象徵大膽押注人工智慧（AI）資料中心所掀起的電力需求熱潮，股價18日收盤狂飆41.9%；截至19日中午，繼續上漲超過8%。

TMTG表示，合併交易完成後，雙方股東將各自持有約50%股權，對TAE的估值為80億美元，計劃2026年開始興建號稱全球首座公用事業規模的核融合電廠，規劃發電容量為50千瓩（MW），稍後擴增到多達500 MW。TAE執行長賓德鮑爾（Michl Binderbauer）預期，這座電廠將在2031年之前上線。

川普的事業版圖已包括房地產、行動通訊服務、加密貨幣，再運用這樁全股票交易加強多元化投資，瞄準用電需求熱潮，也象徵川普重返白宮後美國併購交易本質的轉變，整合了兩個甚少會被認為是同一路線的產業：TMTG是從右翼政治起家的企業，主要經營川普創立的社群平台Truth Social，TAE則是植基於矽谷的核融合開發商。

成立於1998年的TAE，是美國歷史最悠久也最知名的核融合開發商之一，已從Google、雪佛龍科技創投（CTV）高盛集團等投資人，籌得逾13億美元股權資本，董事包括美國前能源部長孟尼茲（Ernest Moniz）和核子物理學家施瓦布（Michael Schwab）。

英國金融時報（FT）引述知情人士指出，TMTG認為TAE「擁有殺手級核融合技術」，基於TMTG的政治人脈，這項合併案能加速TAE發展核融合技術的能力。

川普今年重返白宮後，親屬已利用他的政治權力與政策的調整，進行投資。例如，川普政府支持數位金融資產，他的家族已經積累數十億美元的加密貨幣相關財富。川普5月簽署行政命令，要重振美國核能產業，目標要在2030年之前興建10座大型傳統核能反應爐，並呼籲以政府資金支持重啟已關閉的核電廠。

倡導核融合的民主黨聯邦眾議員貝耶（Don Beyer）在社群平台X上批評，這項交易引發「對利益衝突和潛在腐敗的重大擔憂」。

科技業近幾個月來的用電需求不斷增加，重新引發人們對核電的興趣，包括重啟完全關閉的核反應爐、擴建現有電廠，以及簽署未來小型模組化反應爐（SMR）合約。核融合常被視為更乾淨且可靠的電力來源，但過去數十年來仍未打造出商業可行的反應爐。

川普 加密貨幣 白宮

