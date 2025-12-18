美股收高 受科技股大漲和疲軟通膨數據提振

美國華爾街主要股指周四回升，受科技股大漲和疲軟通膨數據提振。路透

美國華爾街主要股指周四回升，數據顯示美國通膨以驚人速度降溫，提振市場對聯準會 2026年進一步降息 的押注，而晶片製造商美光的亮眼財測暗示人工智慧（AI ）需求強勁。

道瓊工業指數上漲65.88點，漲幅0.14%，報47,951.85點；史坦普500指數上漲53.33點，漲幅0.79%，報6,774.76點；那斯達克指數 上漲313.04點，漲幅1.38%，報23,006.36點。

三大股指都從三周低點反彈，小型股羅素2000指數也上漲0.8%。

通膨報告顯示，美國11月消費者物價指數（CPI）年漲幅低於預期。由於政府停擺43天，無法收集10月數據，勞工統計局沒有公布 CPI與上月比較的讀數。

U.S. Bank's資產管理集團資本市場研究主管Bill Merz表示：「具有建設性的CPI報告......開始進一步緩解政策制定者的壓力，使他們有可能更放心地在明年降息。我們希望看到下個月的報告延續這種趨勢，以確保停擺沒有造成太多雜音。」

另有報告顯示，美國上周初次請領失業金人數有所下降，扭轉了前一周大增的趨勢，暗示12月勞動市場狀況保持穩定。本周稍早，一份官方就業報告顯示，11月美國就業增長反彈，失業率升至4.6%。

根據芝商所（CME）的FedWatch工具，交易員目前認為聯準會在3月採取鴿派政策行動的可能性為 58%。

史坦普指數11大類股中有六個上漲，其中非必需消費品股領漲，漲幅為1.78%。

Lululemon跳漲 3.5%，維權投資公司Elliott傳出買進這家運動服飾公司超過10億美元的股份。星巴克上漲4.9%。

科技股中，美光飆漲10.2%，受助於AI相關需求強勁，該公司給出的本季獲利預測是分析師預期的近兩倍。費城半導體指數上漲 2.6%。

甲骨文上漲 0.9%，從周三的跌勢中恢復，此前，針對Stargate資料中心的融資計畫導致股市廣泛拋售。

川普媒體與科技集團猛漲41%，此前該集團與核聚變動力公司TAE Technologies稱已同意以全股票交易方式合併，交易價值超過60億美元。