韓國輪胎製造商投資5.87億美元 波蘭設首座歐洲廠

中央社記者彭維楀華沙18日專電
韓國知名輪胎製造商錦湖輪胎（Kumho Tire）宣布投資5.87億美元，於波蘭奧波萊（Opole）興建歐洲的首座生產基地。

根據波蘭奧波萊市府官網（opole.pl）發布的消息指出，該計畫預計於2028年8月正式投產，初期年產量達600萬條輪胎，旨在貼近歐洲汽車供應鏈並強化市場競爭力。此投資案也進一步鞏固了波蘭作為韓國企業進軍歐洲門戶的戰略地位。

根據瓦烏布日赫特區（Wałbrzych Special Economic Zone, WSEZ）於上周五發布的資訊，該特區已核准將奧波萊市的一塊工業用地以3600萬波蘭茲羅提（約1000萬美元）出售給錦湖輪胎。

錦湖輪胎執行長鄭日澤（Il-taik Jung）表示，在評估多個歐洲國家後，波蘭奧波萊憑藉其優越的物流優勢、熟練的勞動力儲備及具競爭力的基礎設施脫穎而出。

該廠預計將創造約400個就業機會。鄭日澤（譯）強調，歐洲市場在全球輪胎產業中具有關鍵戰略地位，透過建立在地生產與供應能力，錦湖將能更即時地回應歐洲汽車製造商的需求。奧波萊工廠未來將與錦湖在亞洲及北美的生產網絡整合，使公司能靈活應對全球市場波動。

根據選舉日報（Gazeta Wyborcza），近年來波、韓經貿合作日益緊密。除了錦湖輪胎的重工業投資，韓國食品龍頭大象集團（Daesang Corporation）於2022年在波蘭設立歐洲首座泡菜工廠；國防領域方面，波蘭 WB 集團（WB Group）也與韓國韓華航太（Hanwha Aerospace）合作生產飛彈。

此外，波蘭向現代重工（Hyundai Heavy Industries）訂購的浮式液化天然氣接收站（FSRU）已動工，未來將部署於格但斯克（Gdańsk）。隨著韓國文化內容振興院（KOCCA）上月在華沙設立區域樞紐，兩國合作已從能源與重工業進一步擴展至文化產業。

波蘭 供應鏈 天然氣

美光展望樂觀 上調DRAM與NAND成長預估 記憶體缺到明年後

Netflix豪擲近1億搶下WBC日本轉播權 大谷翔平是關鍵

