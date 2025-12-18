我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

美核心通膨放緩 2021年初以來最低 美股期指漲幅大

通膨報喜拉抬大盤 道瓊漲逾400點 財報激勵美光暴漲近17%

編譯林文彬／綜合外電
美國股市18日早盤上揚，反映最新通膨數據低於預期與美光財報亮眼的利多。(路透)
美國股市18日早盤上揚，反映最新通膨數據低於預期與美光財報亮眼的利多。(路透)

在美國最新通膨數據低於預期及美光（Micron）財報亮眼帶動下，美國股市18日早盤攀升，道瓊工業指數上揚逾400點，標普500指數和那斯達克綜合指數漲逾1%。

美股史坦普500指數18日早盤漲1.08%，報6,793.98點，道瓊指數漲406.32點或0.85%至48,292.29點；那斯達克指數攀升至23,033.55點，漲幅達到1.5%。

美國勞動統計局（BLS）18日公布，11月消費者物價指數（CPI）比去年同期上漲2.7%，漲幅小於經濟學家預估的3.1%；剔除食品與能源的核心CPI漲幅為2.6%，也小於經濟學家預期的3%。BLS原訂10日公布11月CPI，政府關門導致數據延後出爐。

美光17日公布上季經調整後每股盈餘（EPS）為4.78美元，營收達到136.4億美元，雙雙高於市場預期。展望本季，美光預估營收約187億美元，也優於市場預測的142億美元。美光股價18日早盤一度暴漲16.9%，報263.65美元，台積電ADR最多漲逾3%。

其他個股方面，川普媒體與科技集團18日宣布與核融合能源業者TAE Technologies達成合併協議，交易預計2026年中完成，屆時兩家公司股東將各持有約半數合併後新公司股權，川普媒體股價18日早盤勁揚近三成。

標普500指數和道瓊指數17日連續第四個交易日以跌作收，反映人工智慧（AI）題材相關主要半導體個股重挫的影響。英國金融時報（FT）17日報導，雲端基礎設施業者甲骨文（Oracle）主要投資人已退出該公司100億美元的美國密西根州資料中心計畫，甲骨文股價應聲跌逾5%。

道瓊 那斯達克 川普

上一則

英央降息1碼 歐央按兵不動 但後續再降皆有限

延伸閱讀

英央降息1碼 歐央按兵不動 但後續再降皆有限

英央降息1碼 歐央按兵不動 但後續再降皆有限
傳與大金主融資談判破局 甲骨文的OpenAI資料中心觸礁

傳與大金主融資談判破局 甲骨文的OpenAI資料中心觸礁
甲骨文反擊空頭 亮出AI接單證據

甲骨文反擊空頭 亮出AI接單證據
AI需求不是假的 甲骨文近3個月敲定1500億美元資料中心租賃承諾

AI需求不是假的 甲骨文近3個月敲定1500億美元資料中心租賃承諾

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10
摩根大通預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計畫研判，其中兩家可望獲致最高的AI投資報酬率，成為明年漲相最佳的首選AI概念股。（路透）

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

2025-12-13 07:10

超人氣

更多 >
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運

天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運