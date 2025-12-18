我的頻道

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

美核心通膨放緩 2021年初以來最低 美股期指漲幅大

英央降息1碼 歐央按兵不動 但後續再降皆有限

編譯易起宇／綜合外電
英國央行18日一如預期宣布降息，基準利率調低1碼至3.75%，但也暗示已經放緩的降息步伐可能更慢。(歐新社)
英國央行18日一如預料地宣布降息，但也暗示已經放緩的降息步伐可能更慢。歐洲央行（ECB）同日也如市場所料，維持利率不變，並對歐元區經濟的觀點轉為更加正面。

由於通膨數據大幅下滑，英國央行貨幣政策委員會18日決議，調降基準利率1碼至3.75%，為今年第四度降息。

委員會中有五名官員支持降息，四名支持利率按兵不動，意見相當分歧。支持利率不變的官員主要是擔心英國通膨率仍然太高。總裁貝利則轉向支持降息，因而促成委員會決議再降一次。

貝利表示，「我們仍認為利率處於逐步下滑路徑，但隨著每一次降息，降息空間還有多少就變得更難以預測」。他認為，目前尚未看到英國勞動市場有大幅放緩的證據，但通膨預期確實已顯著下滑。

同日稍後歐洲央行則宣布，維持存款利率在2%，並上調多項歐元區的成長和通膨預測，此舉可能消除ECB短期內進一步降息的可能性。

ECB表示，「上修2026年通膨預期的主因，是因為預期服務業通膨會下滑得更加緩慢」。

近期歐元區的成長數據紛紛超越ECB所預期，主因是出口商在因應美國關稅上的表現比預期好，加上內需消費抵銷了製造業的萎靡不振。通膨率也持續維持在ECB的2%目標之上，並預期在可預見未來內會繼續保持。

更加樂觀的數據已讓投資人不再預期ECB會重啟寬鬆，但ECB 18日仍表達會維持開放選項，重申會根據數據去決定每場會議的利率，不預設特定的利率路線。

降息 利率 央行

美核心通膨放緩 2021年初以來最低 美股期指漲幅大

通膨報喜拉抬大盤 道瓊漲逾400點 財報激勵美光暴漲近17%

